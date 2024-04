Sotsid ei toetanud stabiilsusprogrammi vastuvõtmist

Küll aga on valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel plaanis stabiilsusprogramm ära kinnitada järgmisel nädalal. Nimelt peavad Euroopa Liidu riigid kord aastas esitama Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu Nõukogule stabiilsus- ja konvergentsiprogrammid, milles kirjeldatakse valitsuse poliitilisi valikuid.

"Täna valitsuses kuulasime eelarvenõukogu hinnangut nii rahandusministeeriumi kevadprognoosile kui selle alusel koostatud stabiilsusprogrammile ja selle info me võtsime teadmiseks. Stabiilsusprogrammi osas otsuseid ei teinud. Koalitsiooninõukogus esmaspäeval arutame ja vajadusel teeme siis erakorralise istungi," rääkis ERR-ile terviseminister Riina Sikkut (SDE).

"Ühelt poolt on keskkond muutunud ja kevadprognoos näitab, et maksulaekumine on kehvem kui RES-i raames plaanitud ja seega see 1,9-protsendine puudujäägi eesmärk tõepoolest on kasvanud 2,6 protsendi peale," lausus Sikkut.

Sikkut ütles, et stabiilsusprogrammis puudus konkreetne RES-is kokku lepitud eelarve parandamise meetmete loetelu.

"Samas on küsimus, kuidas seda ikkagi 2025. aastal täita. Ja tõesti eelarvenõukogu ka ütles, et lootis väga näha stabiilsusprogrammis juba konkreetselt nende RES-is kokku lepitud eelarve positsiooni parandamise meetmete loetelu. Ehk siis, kui me oleme kokku leppinud, et 430 miljonit on maksutõusudega täiendavalt eelarvesse kogutav tulu, siis millised need maksutõusud siis on ja millisest aastast nad rakenduvad? Samamoodi see, mis puudutab kokkuhoidu või teisi RES-i kokkulepped, siis seda konkreetsust eelarvenõukogu lootis näha ja seda seal praegu ei ole," rääkis Sikkut.

Ta lisas, et koalitsioonipartnerid peaksid veel arutama ning võib-olla rahandusminister annab aimu, mis maikuus tulev ettepanek on, et sotsid saaksid südamerahuga öelda, et saavad niimoodi edasi minna.

Eelarvenõukogu leidis, et rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos on olnud sobilik stabiilsusprogrammi koostamiseks.

Riigieelarve seaduse järgi peab valitsus stabiilsusprogrammi kinnitama hiljemalt kaheksa kuud enne järgmise eelarveaasta algust ning see tuleb esitada Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjoni ja EL Nõukogu hindavad liikmesriikide esitatud programme mais–juunis.