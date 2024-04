Presidendivalimised USA-s: võitlus muutub üha tasavägisemaks

Vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump peab valimiskampaania tegemise asemel kulutama kohtuuksi ning seda kasutab ära tema demokraadist rivaal president Joe Biden. Viimased uuringud näitavad, et Bideni ja Trumpi toetused on võrdsustunud ning valimiste saatus püsib noateral.

Aprillis algas Trumpi vaikimisraha kohtuprotsess. Trumpile on esitatud süüdistus oma kampaaniarahade väärkasutamises seoses vaikimisraha maksmisega pornonäitlejale Stormy Danielsile. Protsessi jälgivad nii USA meedia kui ka valijad.

Neljapäeval avaldatud küsitlus näitas, et Biden võidab napilt presidendivalimised. Samas mõned teised uuringud näitavad, et Biden jääb endiselt võtmeosariikides Trumpile alla.

Bideni kampaaniameeskond on seetõttu pööranud pilgu võtmeosariikide poole. Biden käis hiljuti Pennsylvanias ja asepresident Kamala Harris külastas selle kuu alguses Arizonat. Trump on aga viimased kaks nädalat veetnud New Yorgis, kus toimub tema vaikimisraha kohtuprotsess. Endine president kurdab nüüd, et ei saa teha aktiivselt valimiskampaaniat.

Üks küsitlus näitas nüüd, et Biden pälvib 287 valijamehe toetuse, Trump kogub 251 häält. Bideni edu on aga napp. President edestab endist presidenti Arizonas, Pennsylvanias ja Wisconsinis. Küsitlus näitas, et Trump võidab valimised, kui suudab võita Pennsylvanias. Praegu on seal Biden vaid 0,1 protsendiga ees, vahendas The Telegraph.

"2024. aasta valimistsükkel on tõesti noatera peal," märkis andmefirma Stack Data Strategy Põhja-Ameerika haru juht Joe Bedell.

Bideni kampaaniameeskond on viimaste kuude jooksul strateegiat muutnud. Biden keskendub majanduse asemel rohkem hoopis abordiõiguste teemale. 81-aastane Biden üritab samuti näidata, et hoolimata kõrgest east suudab ta endiselt efektiivselt tööd teha.

Samas ka Trumpi kõrge iga tekitab riigis üha rohkem küsimusi. Mõned vaatlejad leiavad, et kohtuprotsess näitab, et 77-aastasel Trumpil on vahel raskusi ärkvel püsimisega. Teised vaatlejad aga leiavad, et Trumpil on kohtusaalis lihtsalt igav.