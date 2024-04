Ligi Tsahknale: pugemise asemel võiks oma personalile tööülesandeid selgitada

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi vastas välisminister Margus Tsahknale seoses Bolti lobitöö teemaga, et klišee, et poliitikud ja ametnikud on ettevõtjate palgal, on sisult korruptiivne ning, et Tsahkna võiks pugemise asemel oma ministritele tööülesandeid selgitada.

"Propagandistil on muidugi keeruline tunnistada, mille eest ta palka saab. See ei ole huvigruppidele ja valijatele pugemine, vaid kodanike ühiste asjade, mida kutsutakse (Eesti) riigiks, omakasupüüdmatu korraldamine. See klišee, et poliitikud ja ametnikud on ettevõtjate palgal, on sisult korruptiivne ja siin eriti juhm, sest etteheide konkreetsele ametnikule just oli, et ta riigiametis konkreetse ettevõtte nimel töötas," kirjutas Ligi.

"Mina ei teadnud seda ette heita, minu etteheide selle peale oli ainult selles, et ta ajab vastuseks jälle lolli juttu, justkui see olekski ta amet ja et ka minister ei jaga teemat üldse," lisas ta.

"Vaene Margus võiks pugemise ja partei lipu heiskamise asemel katsuda enda valitud personalile tööülesandeid selgitada. Samuti peaks ta parteikaaslane siiski enda alluvate omi mõistma ja selgitama," lausus Ligi.

"Et Bolt või Wolt, Polk või Volk oma asja ajavad, on tore, aga ei mina ega Tanel ole sellest midagi rääkinud. Nende asi on loomulikult ka riigi asi, aga ühena paljudest omavahelise kooskõlaga vormis avalik huvi. Ja nii minister, ametnik kui propagandist peavad suutma selle välja hääldada. Ja esindama kodanikke, valijaid, ettevõtteid mitte neilt otse raha saades ja pugedes, vaid luues neile parimaid tegutsemise tingimusi kõigi kodanike, valijate, ettevõtete vajadusi ühitades. Minister peab suutma vahet teha ka parteil ja valitsusel ning toidul ja lambil ning erinema selles Pavlovi koerast," rääkis Ligi.

Ligi vastus oli ajendatud Margus Tsahkna vastus Ligi algsele kriitikala samal teemal. Samuti kritiseeris teemat Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Tanel Kiik.

"Huvitav, kelle maksude eest Jürgen Ligi ja Tanel Kiik elavad? See, et ettevõtjad oma huvide eest seisavad on normaalne. Eesti riik peab samuti oma ettevõtjate huvide eest seisma nii, nagu seda teevad kõik teised riigid. Kurb on vaadata seda klaperjahti platvormimajanduse teemal, nagu oleks Bolt ühe väga suure Eesti tööandja ja maksumaksjana mingid kurjategijad," kirjutas Tsahkna neljapäeval sotsiaalmeedias.

Väljaanne Euractiv kirjutas teisipäeval, et Bolt tegi MKM-i suunal agressiivset lobitööd ning kirjutas valmis isegi Eesti valitsuse seisukoha tööversiooni, et Eesti oleks vastu Euroopa Liidu platvormitöö direktiivile ning leiaks vastasseisule teiste liikmesriikide seast toetajaid. Euractivi sõnul käis osa suhtlusest läbi asekantsler Sandra Särava, kuid kirjavahetus ja kohtumised Boltiga, mis peaks olema avalik info, pole väljaandeni hoolimata infonõuetest jõudnud.