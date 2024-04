Vare: raadiolubade konkursil on huvitavaim küsimus Jumor FM-i võrgu saatus

Uute raadiolubade konkursil on kõige huvitavam see, mis saab Jumor FM-i võrgust, ütles Duo Media raadiojaamade juht Priit Vare, kelle hinnangul võib selle asemele tekkida mõni ukrainakeelne projekt.

Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kuulutas selle nädala alugses välja konkursi 30 üleriigilise ja ühe rahvusvahelise raadioloa väljaandmiseks, sest 16. novembril aeguvad kõik Eestis väljastatud pikaajalised raadioload.

Duo Media, mille raadiojaamad on Kuku, MyHits, Elmar ja raadio Duo, kavatseb suures plaanis endisel moel jätkata. Duo Media raadiote juht Priit Vare ütles ERR-ile, et täpsemaid plaane on vara rääkida, sest tingimused alles tulid ja sellel teemal alles peetakse koosolekuid.

"Praegu oleme alustanud sellest, et kõik olemasolevad jaamad jätkaksid ja siis hakkame vaatama, kas on mingeid lisavariante," lausus ta.

Vare sõnul on uue raadiolubade konkursi puhul kõige huvitavam see, mis saab Jumor FM-i võrgust. Selle asemele võib tema hinnangul tekkida mõni ukrainakeelne projekt, sest tingimused on hoopis teistsugused.

"Nii palju, kui olen kuulnud, on erinevad inimesed, kes plaanivad seda taotleda. Ei ole kindel, et meie seda teeme, aga eks me ikka mõtleme kõik läbi," lausus ta.

Raadiomaastikul on peamiseks probleemiks Vare hinnangul majanduse keeruline seis. Alles oli koroonakriis, mis reklaamiturgu mõjutas, sellele järgnesid rasked ajad, nii et helget aastat pole vahepeal olnudki.

"See hakkab ühel hetkel kõiki pooma," lausus ta. "Arvan, et suurtel raadiogruppidel on enam-vähem ok, aga eelarveid vaadatakse väga tõsiselt, et mida saab ja mida ei saa."

Vare ei välistanud, et mõni väiksem raadiojaam võib olla sunnitud tegevuse lõpetama, sest mõni projekt, mis seitsme-kaheksa aasta eest võis mõistlik tunduda, pole seda enam praegu.

Reklaamiturul ei ole Vare hinnangul paranemise märke näha – turg seisab jätkuvalt paigal. Positiivne on aga see, et raadiolube ei jagata enam ringi iga viie, vaid seitsme aasta tagant.

"Mida pikem see samm on, seda rohkem julged investeerida. Kui saad loa ainult viieks aastaks, ega ei julge midagi suurt teha. Nüüd on õnneks seitse," ütles ta.

Vare usub, et pikemat aega tegutsenud ja suure kuulajaskonnaga raadiojaamad võivad end Eestis siiski suhteliselt kindlalt tunda ja keegi ei hakka neilt luba ära võtma.

Taotlusi saab raadiolubade konkursile esitada 14. maini ning kultuuriminister on kehtestanud kõigile konkursil väljastatavatele raadiolubadele kõrvaltingimused, mida teenuseosutajad peavad järgima – näiteks sõnasaadete osakaal programmis, sõnasaadete keel, peamine sihtrühm ja Eesti autorite loodud muusikateoste osakaal.

Uued tegevusload hakkavad kehtima selle aasta 17. novembrist ja kehtivad kuni 16. novembrini 2031.