Tudengite öölaulupeole oodatakse kuni 6000 külalist

Tudengite öölaulupidu on Tartu tudengipäevade üks legendaarsemaid üritusi. Et see aga toimuda saaks, oli vaja veel reedelgi tööd teha.

"Meil on enamik valmis, aga on veel vaja viimased dekoratsioonid panna, telgid püsti, natuke toiduala ja baare veel püsti panna ja siis peaks hästi olema," ütles tudengite öölaulupeo üks korraldajatest Helena Udso.

Neljapäevase vihmasaju tõttu meenutas Lumepark aga rohkem poriauku. Nüüd pidid korraldajad mõtlema, kuidas pinnas ikkagi korda saada.

"Me silusime seda natuke, sest rasked autod sõitsid sinna ja panime ka matid peale, et kui osalejad tulevad, et siis oleks kõik hästi," lausus Udso.

Samal ajal kui korraldajad panid üles dekoratsioone, saabus kohale ka öölaulupeo bänd. Bändi kitarrist Madis Orr ütles, et esitamisele tuleb 35 muusikapala ja kuigi prooviperiood on on olnud pikk, tuleb lavale noodid ikkagi kaasa võtta.

"Osa lugusid on ka tuttavad, olen varem mänginud. Noot on nagunii igaks juhuks, et kui läheb vaja. Ja lauljad on väga profid, neil on laulusõnad peas ja parandavad meid ka, kui midagi näiteks juhtub," lausus Orr.

Orr sõnas, et lava on aga palju suurem, kui nende prooviruum, seega see vajab veel harjumist.

"Me oleme teinud üsna väikses ruumis proove. Nüüd peame lihtsalt vaatama, et iga laulja kuuleb ennast hästi ja kas bänd näeb omavahel kõike, kuuleme kõike," lausus ta.