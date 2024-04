USA luure: Putin tõenäoliselt ei andnud Navalnõi tapmiseks käsku

USA luureagentuuride hinnangul ei tulnud Venemaa presidendilt Vladimir Putinilt otsest käsku vangilaagris viibinud opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi tapmiseks, kuid see ei tähenda, et ta oleks süüst täiesti puhas, kirjutab Wall Street Journal (WSJ).

USA luureagentuurid on jõudnud järeldusele, et Putin ei andnud käsku Navalnõi tapmiseks veebruaris, kirjutab väljaanne luureallikatele toetudes.

Agentuuride hinnang ei vaidlusta Putini süüd Navalnõi surmas, vaid pigem leiab, et Navalnõi surma eel ei olnud Putin sellist käsku andnud. Sama hinnanguga on üldjoontes nõus nii CIA, riiklik luureteenistus kui ka välisministeeriumi luureüksus, kirjutab WSJ.

Ameeriklaste hinnangut sündmustele on jagatud ka Euroopa riikide luureteenistustega, osa Euroopa riike on USA luureteenistuste järelduste suhtes aga skeptilised, sest nende hinnangul on nii karmi kontrolli all olevas riigisüsteemis, nagu on Venemaal, kaheldav, et Navalnõiga oleks võinud midagi juhtuda ilma Putini teadmata.

Navalnõi liitlased on aga veendunud, et tema surm telliti Kremlist. Pikaaegne Navalnõi liitlane Leonid Volkov nimetas USA luureteenistuste hinnangut naiivseks. Tema sõnul ei saa see need, kes väidavad, et Putin polnud Navalnõiga juhtunust teadlik, aru, kuidas tänapäeva Venemaad juhitakse. "Arusaam, et Putinit ei informeeritud ja ta ei andnud oma heakskiitu, on naeruväärne," lausus Volkov.

WSJ kirjutab, et USA luureagentuuride hinnang põhines laiale hulgale informatsioonile, sealhulgas salastatud infole ja avalikkusel teadaolevate faktide analüüsile.