Eksperdid: poliitikute aktiivsus sotsiaalmeedias noori rohkem valima ei meelita

Poliitikute seas on vähe järjepidevaid sotsiaalmeedia aktiviste, kuid Euroopa Parlamendi valimiste eel on pea kõik kandidaadid siiski elavnenud. Asjatundjate sõnul on poliitilise sisu puhul tähtis olla tasakaalukas, samas huvitav. On siiski üsna ebatõenäoline, et noorte valimisaktiivsus tänu sotsmeediale tõuseb.

Euroopa Parlamendi valimisreklaam on juba kõikjal. Kui väliplakatid on üsna sarnased ajalehtede sisuga, siis poliitikute sotsiaalmeediapostitused on palju värvilisemad ja meeleolukamad.

Tasakaalu leidmine ühismeedias on aga võtmetähtsusega.

"Ideaalne oleks see, kui poliitik suudab olulise sisulise informatsiooni edasi anda sellisel viisil, et seda on huvitav vaadata. Aga ega elu ei pea väga tõsiselt võtma, nii et nad võivad vahepeal natuke nalja ka teha, igati tervitatav," rääkis poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras.

"Kui sa nädalas tahad postitada ühe informatiivse video, siis kõik need ülejäänud näiteks neli päeva, mis sul on plaanitud postitada, võiksid olla natuke kergemad. Ei pea olema täiesti 100 protsenti lollus, aga see tasakaal peab seal kuidagi olema," ütles sisulooja Liisa Aan.

Kõige tähtsam on postituste puhul järjepidevus. Liisa Aan, kes teeb igapäevaselt sotsiaaldemokraat Natalie Metsale Tiktoki sisu, ütleb, et jälgijate hulk on märgatavalt kasvanud. Mitte kõik ei kiida hea sisu eest.

"Meil on ka palju jälgijaid tulnud selliseid, kes iga postituse alla kommenteerivad midagi kohutavat, aga nad jälgivad ja nad teevad seda iga kord ja ma olen ka neile väga tänulik," sõnas Aan.

Aga tõenäoliselt ei tõsta sotsiaalmeedia sisu piisavalt noorte valimisaktiivsust.

"Mida rohkem me suudame varases eas noori siduda arusaamaga, et neil on ka kodanikuna roll täita ja mil moel meil see ühiskond siin kujuneb, siis seda parem. Aga ma siiski arvan, et see valimisaktiivsus üldises pildis jääb niikuinii madalaks. Ja küllap ta seal noorte seas ka jääb enam-vähem sellele tasemele, kus ta kogu aeg on olnud," rääkis Arras.

"Ma tõsiselt loodan, et see (valimisaktiivsus) tõuseb tänu sotsiaalmeediale, sest see on väga oluline asi. Isegi kui sa ei tea, keda valida, lihtsalt anna oma hääl, ära jäta seda tegemata. Aga ma ei ole kindel veel, kas just Tiktoki videod on see võti sellele," ütles Aan.

Arras, kes aastaid tagasi on juhtinud Reformierakonna valimiskampaaniaid, aga praegu on kõrvaltvaataja rollis, ütles, et poliitiku kuvand tekib laiemalt kui vaid sotsiaalmeedia sisust. Noorte püüdmiseks on viimasel ajal siiski silma jäänud kaks kõige aktiivsemat kandidaati.

"Hetkel on minu jaoks järjepidevalt silma jäänud Jüri Ratas ja Yoko Alender. Jüri Ratas on läinud väga julgeks ja ilmselgelt üritab kõnetada ka nooremat põlvkonda. Yoko Alender on ka selline hästi aktiivne, aga tema puhul ma näen rohkem sisu, mis räägib ka sellest, mida ta seal Euroopas teha tahab," selgitas Arras.

Ratas kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et teeb kogu oma sotsiaalmeedia ise.