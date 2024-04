Ohusireenide paigaldus on hoo sisse saanud

Riik eraldas 2022. aastal kokku 4,5 miljonit eurot, et luua Eesti asulaid kattev ohusireenide võrgustik. Need annaksid läheduses paiknevatele inimestele teada, kui neid ähvardab mingi kiire ja vahetu oht, olgu see vaenlase õhurünnak või ohtlike kemikaalidega seotud õnnetus.

Plaani järgi peaks aasta lõpuks tulema 22 asulasse kokku 125 sireeniposti. Päästeameti sireenivõrgustiku projektijuht Tambet Vodi rääkis, et praegu on paigas juba kuus sireeniposti. Üks nendest on Viljandis, ülejäänud aga Muuga sadamas või Tallinnas, näiteks Teletorni küljes.

"Tegelikult meil on kohe tulemas circa 20 paigaldamist. Paigaldus on nüüd ikkagi käima läinud, me oleme saanud sellele nii öelda tööhoo sisse. Lihtsalt natuke on aega võtnud lepingute sõlmimine, et millistel objektidel tööd alustada ja kuhu siis ikkagi täpselt minna saab," selgitas Vodi.

Vodi rääkis, et kaitseväe õppuse Kevadtorm raames on plaan osasid sireene ka katsetada.

"Ennekõike on meil eesmärk harjutada seda protseduuri, et sellisel sündmusel nagu Kevadtorm see läbi mängitakse: kuidas see ahel toimib, kes peab sireene käivitama ja et ka süsteemid töötaksid. Aga kindlasti kuuleb ka sireeni heli."

Vodi ütles, et kuigi praegu on olemas rahastus paigaldada sireenid 22 asulasse, on päästeamet kaardistanud teisigi kohti, kuhu neid oleks vaja paigaldada.

"Me oleme kaardistanud ka andmeid selle järgi, kuidas inimesed liiguvad ja kus nad viibivad ka mitte elukohajärgsete andmete järgi, et võtta siis arvesse ka seda, kus inimesed teatud ajaperioodil, näiteks töönädal, nädalavahetus või suvel, talvel vahepeal viibivad. Selle järgi siis vaatame ka, kas oleks vajalik mõningatesse kohtadesse sireene juurde paigaldada," rääkis Vodi.

Riigi võimekus oleks umbes 50 sireeniposti aastas juurde ehitada, mis tähendab Vodi sõnul, et järgnevaks neljaks aastaks oleks eelarve olemasolu korral päästeametil tööd kindlasti.

Seda, millistesse asulatesse sireenid sel aastal tulevad, saab lugeda leheküljelt olevalmis.ee.