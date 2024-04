Saksamaa võib võtta Hiina investeeringute suhtes leebema hoiaku

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kuigi Saksamaa plaanis võtta Hiina investeeringud teravamalt luubi alla, siis riik võib lõpuks ikkagi sellest plaanist loobuda. Berliin muretseb, et tugevam kontroll Hiina investeeringute üle võib takistada Saksa majandusel jalgu alla saamast.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Saksamaa võib tühistada kavandatava seaduse, mis võtab välisinvesteeringud suurema vaatluse alla. Tegemist oleks kursimuutusega, kuna Berliin kaldus Merkeli ajastu Pekingi sõbralikust poliitikast kõrvale juba 2021. aastal, kui riigi kantsleriks sai Olaf Scholz.

Selle pöörde raames karmistas Saksa valitsus tundlike tehnoloogiate ekspordikontrolli ning keelas julgeolekukaalutlustel mitmed Hiina investeeringud riiki.

Möödunud suvel avalikustas Saksamaa ka oma esimese Hiina strateegiadokumendi, milles nimetati riiki nii partneriks, konkurendiks kui ka rivaaliks. Siis leiti, et Saksamaa peaks vähendama oma sõltuvust Hiina turust ning impordist. Siis alustaski Berliin tööd uue investeeringute läbivaatamise seaduseelnõu kallal. See eelnõu oleks pidanud laiendama valitsuse haaret välisinvesteeringute kontrollimisel. Analüütikute sõnul oli see eelnõu suunatud just Hiina vastu.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid nüüd, et kuigi lõplikku otsust pole tehtud, siis Berliin ei pruugi uut eelnõu koostada. Pigem muudetakse reegleid ja laiendatakse nii valitsuse praeguseid volitusi investeeringute läbivaatamisel.

Selline lähenemine oleks varasemast vähem ambitsioonikas.

Berliin samas muretseb Pekingi kasvava konkurentsi pärast, kuna Hiina tooted konkureerivad juba Saksamaa kõige arenenuma tööstustoodanguga. Samal ajal kasvavad pinged Berliini ja Pekingi vahel, kuna Saksamaa vahistas mitu kahtlustatavat Hiina spiooni. Hiina välisministeerium samas lükkas luuramise süüdistused tagasi. Kompartei kutsus Berliini üles võtma kasutusele konkreetseid meetmeid, et hoida kahepoolsed suhted stabiilsel ja kindlal kursil.

Kuigi kahe riigi vahel valitsevad pinged, siis Saksa valitsus muretseb, et uute investeeringute kontrollimise mehhanismide tõttu vähenevad riiki tehtavad välisinvesteeringud. Hiljuti külastas Hiinat ka Saksamaa kantsler Olaf Scholz, kus ta rääkis õiglasest konkurentsist.

Berliini üha pehmenev hoiak Pekingi suhtes võib Saksamaa nüüd viia vastuollu Euroopa Komisjoniga, kuna Brüssel muretseb üha rohkem Hiina majandusliku mõjuvõimu kasvu pärast, vahendas The Wall Street Journal.