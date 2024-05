Ragn-Sells muudab juunist pakendijäätmete äraveo tasuliseks

Ragn-Sellsi juht Kai Realo rääkis saates "Uudis+", et jäätmete transpordi teenust pole firmal enam võimalik tasuta pakkuda. "Summa, mis me jäätmete realiseerimise eest saame, ei kata ära kogu seda ahelat nii, et saaksime seda jätkuvalt pakkuda klientidele täies mahus tasuta," ütles ta.

Firma teatel on jäätmevaldkonnas transporditeenuse osutamisega seotud kulud kasvanud – kütusehind, palgakulud ning investeeringud kaasaegsetesse sõidukitesse.

Realo lisas, et varem tasus transpordi osa eest Ragn-Sells oma kuludega. See puudutas kortermajade juurest ja eraisikute kollase kotiga pakendite kokkukogumist.

Kollase pakendikoti teenus, kus firma viis pakendikoti ära kodu juurest, muutub juuni algusest tasuliseks.

"Kollane kott, selle kogumine ja äravedu hakkab kliendile maksma kaks eurot. Kortermajadele siis pakendikonteinerite puhul on juba erinev hinnakiri, sõltuvalt konteineri mahutavusest," ütles ta.

Hinnatõus Realo sõnul klientide sorteerimisharjumust ei mõjuta. "Näeme, et inimesed, kes seda on teinud ja tahavad teha, nad ei pea seda paari eurot nüüd nii oluliseks, et seda tegemata jätta," ütles ta.

Sorteerimine on Realo sõnul mõistlik tegevus. "Väga palju sellest, mida välja sorteerime leiab siinsamas Euroopas kasutust. Leiab kujul, mis ikkagi võimaldab meil vähem tegeleda siis selle originaalse tooraine, kas siis kaevandamise või tootmisega."

Pakendijäätmete kogumisteenus muutub tasuliseks järgmistes piirkondades: Tallinna, Tartu ja Maardu linnas, Saue, Harku, Rae, Lääne-Harjumaa, Kiili, Jõelähtme ja Kuusalu vallas, Ida- ja Lääne-Virumaal ning Põhja-Pärnumaa ja Tori vallas.

Ragn-Sells lõpetab pakendijäätmete kohtkogumise järgmistes piirkondades: Haapsalu linnas, Jõgeva, Kanepi, Põlva, Kohila ja Lääne-Nigula vallas ning Võru linnas ja Võru vallas.

Tartu vallas ja Pärnu linnas rakenduvad pakendijäätmete kogumisele korraldatud jäätmeveo hanke raames kehtestatud teenuste hinnad.

Ministeeriumi sõnul lahendab probleemi jäätmereform

Kui inimene ostab poest toote, maksab ta ka selle pakendi eest. Kas nüüd maksab ta pakendi eest kaks korda?

"Küsimus on, kes selle pakendi kokku kogumise eest maksab. Kas maksab pakendi koguja, kas maksab linn, kas maksab klient, siin on see vaidluskoht. Tegelikkuses, mina usun, peaks Tootjavastutusorganisatsiooni läbi maksma pakenditootja ikkagi kogu protsessi eest. Aga seaduses on see teema küllaltki üldsõnaline ja seetõttu ei saa seda neilt nõuda täna," sõnas Tallinna abilinnapea Margot Roose "Aktuaalsele kaamerale".

Omavalitsus saab teenusele alternatiivina pakkuda avalikke tasuta kogumispunkte, ütles Roose.

Kliimaministeeriumi asekantsleri Ivo Jaanisoo sõnul lahendab probleemi järgmisel aastal jõustuv jäätmereform.

"Jäätmereformis me taotleme seda, et segaolmejäätmete, biojäätmete ja pakendijäätmete vedu ja käitlus oleks inimeste jaoks ühes teenuses, ühes ettenähtavas teenuses ja selgelt hinnastatud teenuses, nii et kulud oleksid ka mõistlikud," ütles Jaanisoo.