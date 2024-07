Ragn-Sells ei pea Pärnus plaanitavat kaalupõhist jäätmevedu otstarbekaks

Pärnu linn tegi kaks aastat tagasi jäätmeveo korraldaja leidmiseks riigihanke. Hanke tingimustes oli kirjas, et alates 2025. aasta märtsist tuleb jäätmevedu korraldada kaalupõhiselt. Hanke võitnud Ragn-Sells on aga linnale teatanud, et soovib just selle punkti tõttu lepingut muuta või poolte kokkuleppel lõpetada.

"Mõlemal juhul on see vastuolus riigihanke seadusega. Pakkumised on tehtud, leping on sõlmitud ja lepingut tuleb siis täita vastavalt nendele riigihanke tingimustele," ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Kosenkraniuse sõnul loodab linn, et kaalupõhine jäätmevedu motiveerib rohkem prügi sorteerima ja et sorteerides võidab tarbija ka hinnas.

"Sellel kaalupõhisel on omad plussid ja miinused. Kaks aastat tagasi, kui me seda hanget kokku panime, eks me siis neid plusse ja miinuseid tollal kaalusime. Meile tundus selle sama jäätmeseaduse valguses, mida praegu ümber tehakse, et nii või naa jäätmeveo hinnad hakkavad lähitulevikus kasvama ka mahupõhise puhul samamoodi ja tundus ausam, et inimene maksab nende need kilode eest, mis tal reaalselt tekivad," selgitas linnapea.

Ragn-Sells leiab, et kaalupõhisele teenusele üleminek nõuab ettevõttelt liiga suuri investeeringuid. Ragn-Sells ei soovinud teemat kaamera ees kommenteerida, kuid oma kirjalikus vastuses ütles ettevõtte juht Kai Realo, et viimase poole aasta jooksul on selgunud tehnilisi üksikasju, mis muudavad kaalupõhise lahenduse oluliselt kallimaks kui mitu aastat tagasi korraldatud hanke käigus arvesse võeti. Näiteks tuleb lisaks kaaludele investeerida ka autodesse ja kaaluandmete automaatsesse edastusse.

Realo hinnangul tõuseks oluliselt ka jäätmeveo tasud kliendile. Nimelt oleks Pärnu esimene omavalitsus Eestis, mis kaalupõhisele teenusele üle läheks. Ragn-Sellsi hinnangul ei pruugi seetõttu investeering end ära tasuda.

Realo rõhutas, et kuigi kaalupõhise lahenduse korral peaks jäätmete käitlemine tulema senisest odavam, jääb ikkagi alles jäätmete kogumise ja veo korraldamise vajadus ja jäätmeveo kuludest on just see osa suurim. Ehk kui igal nädalal soovitakse pooltühja mahuti tühjendmist, on see kallim kui kord kuus täis mahuti tühjendamine.

Ragn-Sellsi sõnul tasuks kaalupõhine hinnastamine end ära siis, kui see oleks kasutusel Eestis laialdasemalt ja veolepingud oleksid pikaajalised.

Kliimaministeeriumi sõnul eeldab kaalupõhine jäätmevedu omavalitsuse võimekust kontrollida, et seda võimalust ei kuritarvitata. Uuel aastal jõustuva jäätmereformiga kaalupõhist teenust kohustuslikuks ei tehta, kuid ministeerium soosib seda igati.

"See meie hinnangul on positiivne. Eestis seda küll varem kasutatud ei ole üheski omavalitsuse, aga teiste riikide kogemust selles osas on analüüsitud ja on leitud, et tänu sellele segaolmejäätmete kogused vähenevad ja liigiti kogutud jäätmete üle andmine suureneb. Kui see ikkagi motiveerib inimest jäätmeid liigiti koguma, siis see tõepoolest läheb inimese jaoks odavamaks. Tahame, et kohalikud omavalitsused seda rakendaksid ja me väga ootame, et Pärnu seda esimesena teeks," rääkis kliimaministeeriumi olmejäätmete valdkonna juht Katrin Koppel.

Kui Ragn-Sells lepingu üles ütleb, tuleb linnal korraldada uus hange. Ragn-Sells lubas linnale oma seisukoha saata tuleval nädalal.