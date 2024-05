Riik tõstab hüppeliselt isikut tõendavate dokumentide riigilõivu

Riigikogus on menetlemisel siseministeeriumi algatatud riigilõivuseaduse muutmise eelnõu, millega tõstetakse märkimisväärselt ka isikut tõendavate dokumentide riigilõive. Kiirkorras tehtava passi ja ID-kaardi riigilõiv tõuseb 250 eurole.

Riigilõivu muudatused jõustuvad järgmise aasta 1. jaanuaril.

Näiteks hakkab ID-kaardi riigilõiv olema senise 30 euro asemel 45 eurot (iseteeninduses vastavalt 20 ja 35 eurot), passi riigilõiv tõuseb 45 eurolt 60 eurole (iseteeninduses 35 ja 50 eurot).

Kiirkorras tehtava ID-kaardi, passi ja elamisloakaardi riigilõiv tõuseb 250 eurole. Praegu tuleb nende valmistamise eest maksta riigile vastavalt 45, 58 ja 64 eurot.

"Isikut tõendavate dokumentide riigilõive on umbes 10 aasta jooksul tõstetud vaid ühe korra. Samas on märgatavalt suurenenud tööjõukulud ning loodud on uusi ja taotlejale mugavamaid dokumentide taotlemise ja kättesaamise võimalusi ning e-lahendusi," ütles siseministeeriumi piirivalve- ja rändepoliitika osakonna nõunik Elen Kraavik.

Kraaviku sõnul on riigilõivumäärade kujundamisel lähtutud kulupõhimõttest ning aluseks on võetud taotluste menetlemisega või toimingute teostamisega seotud otsesed ja kaudsed kulud.

"Samas aga oleme kehtestanud omahinnast soodsama riigilõivu isikutunnistusele, et tagada isikut tõendava dokumendi kättesaadavus Eesti kodanikele," ütles Kraavik.