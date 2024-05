Ekspertide sõnul võib Luminori müümisega minna veel mitu kuud

Luminori ostmisest on väidetavalt huvitatud Ungari pank OTP. Panga esindaja ei soovinud seda kinnitada ega ka ümber lükata. Ekspertide sõnul läheb tehinguni jõudmiseks ilmselt veel mitu kuud. Üheks võimalikuks murekohaks on OTP seotus Venemaaga.

OTP ei kinnita ega lükka ka ümber, et tahab osta Luminori. Küll aga märkis panga esindaja, et nad otsivad võimalusi laienemiseks.

"Kuna OTP grupp on väga hästi kapitaliseeritud ja meie likviidsuspositsioon on samuti väga hea, otsime hetkel uusi võimalusi ettevõtete omandamiseks," ütles OTP panga kommunikatsioonijuht Bence Gaspar.

USA investeerimisfirma Blackstone, kellele Luminori enamusosalus kuulub, teemat ei kommenteeri. Siinsed eksperdid ütlevad, et ilmselt on kõnelused veel sellises etapis, kus võib tehinguni aega minna veel umbes üheksa kuud. Seda protsessi võib varjutada panga seotus Venemaaga.

"Tegelikult ükskõik, mis ostja on, see tehing nõuaks keskpanga heakskiitu. Ja kui seal on neid punaseid rätikuid palju ja hakatakse tõesti kartma, et see hakkab kalduma ida poole, siis seda tehingut lihtsalt ei lubata," lausus Redgate Capitali partner Valeria Kiisk.

OTP ütles, et nende osalus Venemaal täna on väga väike ehk 0,14 protsenti. Panga esindaja lisas, et Vene osalust püütakse veelgi vähendada, suurendades samal ajal osalust Ukrainas.

"Oleme oma osalust veelgi vähendamas, sest mõistame olukorra tundlikkust. Otsime potentsiaalseid ostjaid, kellele oma Vene üksused müüa, aga see ei ole lihtne, sest müük nõuab presidendi allkirja," ütles Gaspar.

"Kui me müüme oma panga, võib tõenäoliselt 35 protsenti selle väärtusest olla lõplik ostuhind, mis tähendab, et 65 protsenti läheb Venemaa majandusse," lisas ta.

OTP on Ungari suurim pank ning üks suuremaid Kesk- ja Ida-Euroopas. Möödunud aastal oli OTP kasum 2,5 miljardit eurot.

"OTP on üks aktiivsemalt kasvanud panku Kesk- ja Ida-Euroopas viimastel aastatel. Eelmisel aastal nad võtsid üle näiteks Sloveenias ühe panga, Usbekistanis võtsid ühe panga üle. Luminori ülevõtmisega nad saaksid kolm riiki põhimõtteliselt juurde endale ja suuruse järgi nad sobiksid väga hästi bilanssi, nad suurendaksid oma varade mahtu umbes 15 protsendi võrra," rääkis Trigon Varahalduse partner Mehis Raud.

Uue panga tulek mõjuks siinsele konkurentsile hästi.

"Kui oleks keegi tugevam mängija, kellel on ligipääs odavamale rahale Euroopast, ma mõtlen hoiuseid ennekõike, siis see võiks tegelikult mõjutada ka konkurentsi situatsiooni ja miks mitte ka alandada kõiki neid riskimarginaale, mida pangad küsivad," ütles Kiisk.

Luminor ei soostunud reedel teemat kommenteerima. OTP Panga senine praktika on näidanud, et ostmisel jäetakse eelmise panga nimi alles. Seega Luminor vähemalt nime poolest võib Eestisse jääda.