Erameediamajad otsivad kiratseval reklaamiturul uusi teenimisvõimalusi

Erameediamajade reklaamikäibed kiratsevad, mistõttu otsitakse turult võimalusi rohkem reklaamiraha ära korjata. Delfi Meedia on selleks loonud oma sisuloomeagentuuri. Ettevõte kinnitab, et ükski ajakirjanik sisuturundustekste kirjutama ei hakka ning suhtekorraldusega agentuur samuti ei tegele.

2016. aastal plaanis Äripäev asutada ajalehe kõrvale ka oma kommunikatsiooniagentuuri. Siis aga sai see avalikkuses valju kriitikat ning Äripäev loobus ideest. Üks toonaseid kriitikuid oli ka Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald. Nüüd on aga Delfi Meedial endal sisuloomeagentuur Brand Studio, mis aprilli algul Ekspressi Majas oma uutesse ruumidesse kolis.

Soonvald ütles, et selle tegevus pole Äripäeva toonase plaaniga võrreldav.

"Me pakume ainult läbi Brand Studio klientidele väljaspool maja sisuloometeenust ja reklaamiteenust. Mitte mingisugust suhtekorraldust, mitte mingisugust PR-tegevust, mitte midagi sellist. Meie Brand Studio ei saada ühegi kliendi nimel pressiteateid välja. Delfi Meedia toimetuse inimesed ei ole sellega seotud," lausus ta.

Justkui selle kinnituseks näitas Soonvald, et isegi tema uksekiip ei ava Delfi Meedia reklaamiagentuuri ust.

"Eesti reklaamiturg on praegu umbes samasugusel tasemel nagu oli aastal 2007. Mis tähendab, et puhtalt reklaamiäri vaates peaks meediamajad hakkama saama justkui samasuguse tulubaasiga kui oli 17 aastat tagasi. Kõik meediamajad otsivad sellisel stagneerunud reklaamiturul omale täiendavaid allikaid ja mulle tundub, et ka seesama sisuturundusagentuur on ka näide nendest otsingutest," ütles Postimees Grupi juhatuse esimees Toomas Tiivel.

Ka Postimees Grupp lõi mõned aastad tagasi oma reklaamiagentuuri. Tõsi, Sweep oli eraldiseisev ettevõte, mitte ei tegutsenud meediatoimetuse all. Nüüdseks on agentuuri juhid selle välja ostnud.

"Sisuturundusega tegelevad ju kõik meediamajad. Tegemist on lihtsalt ühe reklaamiväljundiga, mida reklaamiosakonnad on juba aastaid oma klientidele pakkunud. Mulle tundub, et joonetõmbamine on üsna lihtne. Ehk et nii kaua kui ajakirjanduslik sisu ja sisuturundus on üksteisest selgelt eristatud, siis probleemi ei tohiks olla. Postimehe näitel, meie ajakirjanikud ei puutu üldse sisuturundusega kokku. Ükski ajakirjanik ei kirjuta ühtki rida sisuturunduslikku teksti," lausus Tiivel.

"Kogu maailmas meediaettevõtted püüavad teha maksimaalse selleks, et kõik raha, mis on võimalik, jääks majja, et kogu tootmisprotsessist või tööprotsessist võimalikult palju ahelaid saada iseendale," märkis meedialiidu tegevjuht Väino Koorberg.

Koorberg ütles, et Delfi Meedia Brand Studio tundub talle tavalise reklaamiagentuurina, mis lisaks pakub ka sisuturundusteenust.

"Ma ise ei ole suur tekstireklaami fänn, sellepärast et tekstireklaam hägustab ajakirjanduse ja reklaami vahelist piiri ja selle koha pealt peab olema väga täpne, et piirid maha joonistada. Ka reklaamiosakonnal peavad olema selged nõuded selleks, et tekstireklaam oleks tähistatud, et lugeja ka saaks aru, et see on reklaam, makstud sisu. Ja kusagil on olemas ajakirjandussisu, mis on sõltumatu ja iseseisev. Ma iseenesest ei näe siin dramaatilist vastuolu," lausus Koorberg.

Koorberg ütles, et tema jaoks läheb piir sealt, kus ajakirjandusorganisatsioon asub ka suhtekorraldusega tegelema, kuid seda Delfi Meedia puhul ei paista.