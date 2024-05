Venemaa süüdistas ja ähvardas Balti riike

Venemaa süüdistas Balti riike tegevuses, mis on Moskva väitel viinud enamuse sidemete katkemiseni Venemaaga ning ähvardas Eestit, Lätit ja Leedut asümmeetrilise vastusega. Välisminister Margus Tsahkna sõnul põhjustas suhete piiramise Venemaa kallaletung Ukrainale.

"Vilniuse, Riia ja Tallinna avalikult vaenuliku liini tõttu on katkenud kõik riikidevahelised, ametkondadevahelised, regionaalsed ja valdkondlikud sidemed Venemaaga," ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova riiklikule uudisteagentuurile RIA. Ta lisas, et "ebasõbralikud riigid teevad kõik endast oleneva, et tavapärast suhtlemist keerulisemaks muuta."

Zahharova lubas, et Moskva jätkab diplomaatiliste mõjutusmeetmete kasutamist Balti riikide suhtes.

"Samuti vastame Balti riikide vaenulikule tegevusele asümmeetriliste meetmetega, eelkõige majandus- ja transiidivaldkonnas," ütles ta.

Tema väitel on seni Balti riike läbinud Vene kaubavoogude ümbersuunamine Venemaa loodeosa sadamatesse mõjunud väga negatiivselt nende riikide majandusele.

Küsimusele Vene Föderatsiooni ja Balti riikide suhete täieliku katkemise kohta ütles Zahharova RIA Novostile, et Moskva ei algata kunagi diplomaatiliste suhete katkestamist. "Venemaa ei algata kunagi diplomaatiliste suhete katkestamist teiste riikidega, püüdes säilitada dialoogivõimalust," ütles ta RIA Novostile.

Ta lisas, et diplomaatiliste sidemete katkestamine oleks äärmiselt ebasoovitav Balti riikides elavate venekeelsete, sealhulgas Vene kodanike pärast.

"Sellises olukorras diplomaatiliste esinduste tegevuse peatamine tähendaks, et Balti riikides elavad meie kodanikud ja sajad tuhanded kaasmaalased jääksid üks-ühele politsei omavoliga," rääkis Zahharova.

Eesti süüdistas lõppeval nädalal Venemaad rahvusvaheliste õhuliikluse reeglite rikkumises, kui see sega GPS-signaali, mistõttu katkes Tartu ja Helsingi vaheline lennuliiklus. Baltimaad olid ka nende riikide hulgas, mis väljendasid oma sügavat muret tegevuse pärast, mida nad nimetasid Venemaa spionaažiks, teatas NATO eelmisel nädalal.

Tsahkna: Venemaa on Ukrainasse tungimisega suhted rikkunud

Välisminister Margus Tsahkna ütles oma vastuses Zahharova avaldusele, et Eesti on viinud suhted Venemaaga minimaalsele tasemele seoses Venemaa kallaletungiga Ukrainale.

"Oleme kahepoolsed suhted viinud absoluutse vajaliku miinimumini, sest Venemaa ise rikkus läänega suhted, alustades agressioonisõda Ukraina vastu, rikkudes sellega rahvusvahelist õigust ja riikide suveräänsust," märkis Tsahkna oma kirjalikus kommentaaris.

"Eesti jätkab diplomaatilisi pingutusi, et see sõda lõppeks ja Ukrainal oleks võimalused ja vahendid, et agressor oma riigist välja lüüa," lisas välisminister.