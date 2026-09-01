Vene aseminister eitas plaani NATO-t rünnata, pressiesindaja ähvardas

Venemaal ei ole ei põhjust, plaane ega vajadust NATO riike rünnata, ütles Venemaa asevälisminister Aleksandr Gruško teisipäeval, mainides otsesõnu Balti riike. Samas ähvardas Vene välisministeeriumi pressiesindaja teisipäeval, et igasugune Venemaa-vastane vaenutegevus Läänemerel saab hävitava vastuse.

"Miks peaks Venemaa NATO-t ründama, milleks? Juba NSV Liit tunnustas Balti riikide iseseisvust. Ja nad lahkusid rahulikult. Miks peaksime neid nüüd ründama?" ütles Gruško uudisteagentuurile Interfax Ida majandusfoorumi (VEF) raames, kommenteerides Euroopa esindajate väiteid Venemaa võimalike plaanide kohta rünnata mõnda NATO riiki.

"Pole mingit põhjust ega plaane – mitte midagi sellist –, et rünnata," rõhutas Venemaa aseminister.

Zahharova hoiatas vaenutegevuse eest Läänemerel

Venemaa annab Läänemere piirkonnas tema vastu suunatud mis tahes vaenulikule tegevusele hävitava vastuse, ütles teisipäeval Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

"Läänemere piirkonna sõjalis-poliitilise olukorra edasise eskaleerumise korral tuleb veel kord rõhutada: Venemaa vastus hullumeelsete Venemaa-vastaste ettevõtmiste õhutajatele saab olema otsustav. Ja nad peavad seda teadma – see saab olema neile hävitav," ütles Zahharova ajakirjanikele oma iganädalasel briifingul.