Mitme erakonna jaoks on valimistel tähtsaimad teemad julgeolek ja majandus

Euroopa Parlamendi valimiste päevani on jäänud veidi rohkem kui kuu aega ning erakonnad on alustanud kampaaniat ja valimisprogrammide tutvustamist.

Erakondade valimistelgid olid pühapäeval Stroomi rannas ning valijad said kaasa trükised, kus erakondade seisukohad. Valimisprogrammides on paljude erakondade jaoks kõige tähtsamad teemad julgeolek ja majandus.

Reformierakonna programmi koostaja ja kandidaadi Yoko Alenderi sõnul sõltub Euroopa majanduse käekäik julgeolekust ja seega on vaja laiendada näiteks kaitsetööstust.

"Eesti on idapiiri riigina kannatanud ehk kõige enam, seetõttu pakume ka välja, et koostöös Põhjamaade investeerimispangaga ja Euroopa arengupangaga tagada ettevõtetele soodustingimustel laene just piiririikides," ütles Alender.

Isamaa majandusprogrammis on kesksel kohal regionaalsus, mida Euroopas tuleks arvestada nii põllumajanduses kui ka energeetikas. Riigikogus opositsioonis oleva Isamaa programmis on ka sisepoliitiline külg.

"Oluline on taastada Eesti majandus. Aga Eesti majandusel läheb väga halvasti mitte ainult sellepärast, et Euroopas on paigalseis, vaid sellepärast, et meie valitsus annab valesid signaale välja. Meie majanduskasv on olnud negatiivne juba kuid ja aastaid ja valitsus ei tee sellega midagi," rääkis Isamaa kandidaat Riho Terras.

Sotsiaaldemokraatide programmis on tähtsal kohal Euroopa Liidu konkurentsivõime parandamine, ütles erakonna kandidaat Marina Kaljurand ja lisas, et vähendada tuleks ka bürokraatiat.

"Meil on küll siseturg formaalselt olemas, aga kui rääkida ettevõtjatega, siis on väga raske alustada ettevõtlust teises riigis, sest on nii suured bürokraatlikud takistused. Bürokraatia Euroopa Liidu sees – kindlasti sellega tuleb tegeleda," ütles Kaljurand.

Bürokraatia vähendamisest on juttu veel mitme erakonna programmis ja samuti ka vajadusest arendada e-teenuseid.

Eesti 200 programmis on kirjas, et Euroopa peab muutuma talentide piirkonnaks ning erakond toetab kvalifitseeritud tööjõu sisserännet ja õpirännet.

EKRE programmis seisab, et ohjeldada tuleb suurkorporatsioonide mõjuvõimu, sest need viivad liikmesriikidest raha ja toovad tööle immigrandid.

Keskerakond toetab üleeuroopalisi majandusmeetmeid, mis vähendavad ebavõrdsust. Keskerakond ütleb, et toetab suurettevõtete ülemäärase kasumi maksustamist kriisi ajal

Parempoolsed päevad õigeks, et lisaks majandusliidule toimiks Euroopa Liit tänapäeval ka ühtse väärtusruumina.