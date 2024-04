Erakondade EP valimisprogrammide ühiseks nimetajaks on julgeolek

Julgeolekutemaatikas räägivad suuremad erakonnad Ukraina abistamisest, Euroopa riikide ühtsest Venemaa poliitikast ja kaitsevõime tõstmisest.

"Sel korral võistlevad omavahel valimistel kaks teemapüstitust. Ühelt poolt protest või umbusaldusavaldus Kaja Kallase valitsuse ja koalitsiooni suhtes, mida kõige sõnakamalt veab Isamaa ja Urmas Reinsalu. Teisel pool on Euroopa tasandi teemad ja seal on kõige kesksem julgeolekuteema," lausus politoloog Tõnis Leht.

Reformierakonna programmis on juttu sõjalisest abist Ukrainale, Euroopa ühtsest kaitsepoliitikast ning merejulgeolekust Läänemerel.

Ukraina abistamisest räägivad ka sotsiaaldemokraadid. Samuti sõjalise võimekuse tõstmisest Euroopas ja kaitsevoliniku ametikoha moodustamisest. See on kirjas veel mitme erakonna programmis.

Eesti 200 räägib kaitsekulude tõstmisest, rõhutatakse idapiiri kaitset ja sõja- ning katastroofimeditsiini arendamist.

Isamaa soovib koostöö tihendamist NATO-ga, Euroopa Liidu ühtset poliitikat Venemaa suunal ja hädaolukordadeks valmistumist.

Parempoolsed peavad oluliseks pikaajalisi leppeid Ukraina relvastamiseks, uut strateegiat Kaukaasia ja Kesk-Aasia piirkonnaga suhtlemiseks ning Euroopa inforuumi kaitset.

EKRE kandidaat Jaak Madison nimetas oluliseks Euroopa Liidu riikide suuremat panustamist julgeolekusse.

"Kui me vaatame abi Ukrainale, siis sõnad on suured, aga teod järele ei jõua, sest rääkimine ei maksa midagi. Aga kui päriselt on vaja hakata tegutsema julgeoleku nimel, siis paraku igapäevapoliitika kahjuks võidab," lausus Madison.

EKRE valimisprogrammis ei ole julgeolekutemaatika kõrgel kohal ning varem on erakonna esinumber Martin Helme keskendunud pigem migratsiooniteemale ja eurobürokraatiale. Leht ütles, et EKRE pakub seekordsetel valimiste intriigi rohkem kui varem

"Seekord on tõesti rohkem tajutav, et Martin Helme sooviks tugevamat tulemust endale ja parteisiseselt on see natuke määravama tähtsusega. Aga EKRE on tugevalt perekond Helme kontrolli all ehk selliseid otsustavaid siselõhesid ei peaks välja lugema, kui Madison ja Helme vahel napiks häältevahe läheb," lausus ta.

Jana Toom Keskerakonnast ütleb, et kõige olulisem on Ukraina võit

"See ei ole see, et nad haaravad Moskva, vaid see on see, et Ukraina säilib riigina oma endistes piirides. See on rahu saavutamine, see on Euroopa autonoomia ka julgeolekuvaldkonnas, see on relvatööstus," ütles Toom.

Leht ütles, et ka Keskerakonna puhul tekitab intriigi küsimus, kumb, kas Jana Toom või Mihhail Kõlvart, saab parema tulemuse ja sõidab Brüsselisse. Kui varem ütles Kõlvart, et aitab kandideerides erakonda, siis pärast võimuvahetust pealinnas võivad tema plaanid ka muutuda.