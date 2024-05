Riigikogu kuulutas Moskva patriarhaadi sõda toetavaks institutsiooniks

Vastu oli kaheksa saadikut, erapooletuid ei olnud. Vastu olid Vadim Belobrovtsev, Aleksei Jevgrafov, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Lauri Laats ja Aleksandr Tšaplõgin Keskerakonna fraktsioonist; Jaak Valge ja Varro Vooglaid Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast ja erakonnatu Kalle Grünthal.

"27. märtsil 2024 võttis Vene õigeusu kiriku egiidi all loodud ülemaailmne Vene rahvakogu vastu programmdokumendi "Vene maailma olevik ja tulevik," mille kohaselt nähakse agressioonisõda püha sõjana nii Ukraina kui ka kogu läänemaailma vastu. Samuti nähakse, et endisest Venemaa impeeriumist laiem ruum kuulub Venemaa Föderatsiooni mõjusfääri. Sellised üleskutsed tähendavad ohtu Eesti julgeolekule ja püsimisele, seejuures otsest ohtu avalikule ja põhiseaduslikule korrale," kirjutati riigikogu avalduses.

Saadikud tõid oma avalduses välja, et Eesti riik seisab usuvabaduse põhimõtete eest, kuid samas tuleb riigil inimesi kaitsta terroristliku ja muu vaenupropaganda ning vägivalla üleskutsete eest.

"Kaitse sellise propaganda eest puudutab ühtlasi Eestis elavaid õigeusklikke, sõltumata nende keelest, rahvusest või kanoonilisest kuuluvusest. Riigikogu avaldab nördimust religiooni ja õigeusu traditsiooni kuritarvitamise ja moonutamise pärast Moskva patriarhaadi ja tänase Venemaa režiimi poolt," kirjutati avalduses.

Ühtlasi rõhutas riigikogu ees esinenud Jaak Aab (SDE), et Moskva patriarhaadi kuulutamine Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks puudutab Moskva patriarhaati kui institutsiooni ja juhtorganit, mitte õigeusu traditsioone järgivaid inimesi. "Õigeusu ühendused ja kogudused peaksid ka ise hindama vaenuliku mõjutustegevuse ohtu avalikule korrale ja oma liikmetele ning astuma vajalikke samme Moskva patriarhaadiga sidemete katkestamiseks. Eesti Vabariigis peab säilima põhiseaduslik õigus usuvabadusele, arvestades kõikide siin elavate inimeste õigusi ja vabadusi," kirjutati avalduses.

Keskerakond: avaldus süvendab lõhet Eesti ühiskonnas

Keskerakonna fraktsioon ei toetanud riigikogu avaldust, mis puudutab Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku tegevust, sest see piirab 150 000 inimese usuvabadust ja toob kaasa pingete eskaleerumise ühiskonnas, ütles fraktsiooni esimees Lauri Laats.

"Taunime patriarh Kirilli Venemaa sõjategevust toetavaid avaldusi ja peame tema sõnavõtte kahetsusväärseteks. Ka Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik on teatanud, et nad ei toeta patriarh Kirilli juhtimisel vastu võetud avaldust pühast sõjast Ukraina ja satanismi mõju all oleva läänemaailma vastu, samuti ei aktsepteerita Vene maailma ideed. Sõnavõtud pühast sõjast ja Ukraina liitmisest Venemaaga on vastuvõetamatud," kinnitas Laats.

"Samas leiame, et riigikogus vastuvõetud avaldus ei aita olukorra lahendamisele kaasa ja vaid süvendab lõhet ühiskonnas. Siseminister Lauri Läänemets tahab lõpetada vene õigeusu kiriku tegevuse Eestis, kui ei katkestata sidemeid Moskva patriarhaadiga. Kujunenud olukorras tuleb otsida tasakaalu ja konsensust, kuid praegu kasutab riik kiirustades oma jõupositsiooni," jätkas Laats.