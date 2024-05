"Pealtnägija": kuidas noobel majatootja kliendid raha ja majata jättis

Selle nädal teisipäeval kogunes Harju maakohtu saali nr 2012 ette suur hulk murelikku rahvast. Kokku oli tulnud inimesi üle Eesti, alates lihttöölistest ja õpetajatest kuni advokaatide ja tippjuhtideni. Nad on ohvrid viimaste aastate ühes suurimas eramuehituse pankrotis.

Pankrotihaldur Martin Krupp sõnas, et praeguseks on nõudeavaldusi tulnud 40 ringis, aga kokku võib vastav arv olla saja ringis.

Kõik algas lootusrikkalt. Moodulmajatootja Ösel House'i käivitamine 2021. aastal langes ajale, kui vallandus koroonajärgne kinnisvarabuum. Kaunite, suhteliselt taskukohaste ja kiiresti komplekteeritavate majadega tõusis Ösel kiiresti valdkonna tegijate sekka. Tallinnas Betooni tänaval, Viimsis ja hiljem Pärnumaal tegutsenud tehastes töötas tippajal 20 inimest, korraga oli töös kolm-neli maja ja käibenumbrid kerkisid paari miljonini aastas.

Hiiumaalt pärit Liina ja Allan Rand koos tütrega ning Tartumaal elav kahe lapse isa Henrik Ling on ühed paljudest, kes firma jõulisest reklaamist vedu võtsid. Liina ja Allan soovisid naasta kodukanti Kärdlasse ja rajada perele kuuluvale kinnistule väikese maja. Hendrik soetas mõned aastad tagasi Lõuna-Eestis Leevil lummava vaatega maalapi, kuhu plaanis rajada esialgu suvila, aga pikemas perspektiivis ka kodu. Mõlemad ajasid asju end Ösel House'i müügimehena esitlenud Imre Kütiga.

Nii Liina Rand kui Henrik Ling kiidavad mugavat ja ladusat suhtlust Kütiga. "See mugavus ja suhtlus, pluss siis see, et just see paberitöö – ei oska ju ehituslubasid taotleda ja kõik nii edasi. See on nagu must maailm. Et siis sellepärast sai ka valitud Ösel," rääkis Ling.

Henrik Ling tegi novembris 2022 ettemaksu 28 000 eurot, mille laenas kokku sugulastelt. Perekond Rand võttis 30 aastaks pangalaenu ja maksis Öselile esialgu 15 300 eurot. Nagu paljud teised kliendid, tegid nad enda sõnul põhjaliku taustatöö, kammisid läbi äriregistri, guugeldasid ettevõttega seotud nimesid, aga miski ei äratanud kahtlust. Ettevõtte asutaja ja juhatuse liige Veiko Orgmets on ehitusvaldkonnas aastaid tegev ja pealtnäha laitmatu renomeega. Firmal oli korralik käive ja puudusid maksuvõlad. Aga suurema tähelepanuta jäi, et Imre Kütt, kellega nad suhtlesid, on pehmelt öeldes kirju minevikuga, kes tüüris seitsme aasta jooksul 16 ettevõtet, millest nii mõnigi lõpetas võlgade või sundlikvideerimisega.

Imre Kütt tunnistab, et iga tema ettevõte kestabki umbes paar aastat, selle aja jooksul läheb midagi untsu. "Tavaliselt on juhtunud see, et maksuamet umbes kahe aasta pärast võtab ette kogu sinu raamatupidamise, sinu maksude maksmise. Mustad palgad, mis iganes, ja kirjutab siis trahve," põhjendas Kütt untsuminekuid.

Maksuameti jälgimise all on mees enda kinnitusel olnud pidevalt juba vähemalt kümme aastat.

Majahuvilistes sisendas aga usku seegi, et Öselil oli ette näidata ka esimesed valminud majad. Üks Lääne-Virumaal asuv pisike eramu, mida Kütt näiteks tõi, kuulub ühele avalikkusele tuntud spordifunktsionäärile, kes kinnitas "Pealtnägijale", et temal kulges kõik hästi ja kaebusi pole.

Ösel House'i võlausaldajate koosolek Harju maakohtus7. mail Autor/allikas: "Pealtnägija"

Ösel House'i haare ja hoog oli muljetavaldav, omas nišis oli tol perioodil tegu ilmselt Eesti ühe suurima tegijaga, sest kahe ja poole aasta jooksul soetas neilt võtmed-kätte-maja ligi sadakond peret. Nende seas on hulk väärikaid ja asjatundlikke inimesi, nagu juhtiva kinnisvarabüroo maakler, ehitusvaldkonna tippadvokaat, mitu õppejõudu ja teadlast ning rahvusvahelise suurfirma juht. Aga mida suuremaks äri kasvas, seda raskemaks muutus haldamine ja tekkisid probleemid. Firma juhtide sõnul oli sagedasim takistus lubade venimine.

"Aasta jooksul vist tuli paar ehitusluba või -teatist selliselt, mis tuli nagu tähtajas. Ülejäänud kõik venisid: ehitusteatised kuni neli-viis kuud, ehitusload kuni kaheksa kuud. Nii et sisuliselt oli tootmise planeerimine võimatu. Siis ei teadnud, millal tuleb mingi luba, millal saab seda tegema hakata, oli juba toodetud elemente sinna ette, mis lihtsalt seisid ja ja midagi edasi teha ei saanud. Ütleme nii, et kulu jooksis peale," jutustas Kütt.

Hoo maha pidurdamise asemel sõlmis firma üha uusi lepinguid ja jätkas massiivse reklaamiga eeskätt sotsiaalmeedias. Tagantjärele on näha isegi püramiidskeemi tunnuseid, kus eelmiste klientide kulutusi kaeti uute klientide ettemaksetega. Lumepallist kasvas aga laviin: tehaste tootmistsükkel jooksis kokku, ehitustähtaegu lasti rutiinselt üle ning üha enam kliente olid rahulolematud.

"Reegel oli see, et saabus kinnistule mingi rasketehnika, alustati töödega ja edasi siis jätkusid erinevad vabandused. Ja siis hakkas pihta, miks seal ühte või teist või kolmandat asja ei saanud teha. Aga anti ka kogu aeg lootust, et me teeme selle asja valmis, aga hetkel läheb aega," kirjeldas pankrotihaldur Krupp.

Täpselt nii juhtus Liina ja Allan Rannaga. Pärast kuudepikkust ootamist, firma pommitamist kõikvõimalikes kanalites, rajati mullu mais küll nende kinnistule vundament ja septembris majakarp, aga niipea, kui perekond tegi täiendava 25 000-eurose ülekande, saabus vaikus.

Liina Rand tõdes, et olukord tegi neid ärevaks, kuna talv oli tulekul. "Meil oli see ka ärev, et meie laenulimiidi kasutamise tähtaeg hakkas läbi saama. Lepingut sõlmides me iial ei arvanud, et nii kaua läheb, sest maja pidi ju nelja kuuga püsti olema ja isegi veel augusti lõpus ma arvasin, et jõuame, on veel ju neli kuud aega."

Sarnane stsenaarium kordus ka Põlvamaal. Pärast kuid ehitaja tagaajamist rajati lõpuks kanalisatsioonitrass ja vundament, kuid ehituse kvaliteet jättis soovida. Kütt lubas probleemid hiljem likvideerida, aga nõudis tööde jätkamiseks järgmist osamakset. Henrik Ling tegigi septembris 2023 järjekordse ülekande 16 000 eurot ning pärast seda peatusid tööd lõplikult.

"Oleks pidanud targem olema, oleks pidanud lepingutingimusi paremini jälgima. Aga ma ei eeldanud ka seda, et kõik need inimesed või enamus nendest inimestest, kellega ma rääkisin, minu silmis tegutsesid ühe kindla eesmärgi nimel, et saada minult see raha kätte," tõdes Ling tagantjärele.

Martin Krupi sõnul mängiski ettevõte pigem nende inimeste emotsioonide peal ja selle peale, et inimesed kartsid kaotada juba esimest sissemaksu ja hakkasid panustama juurde.

Liina ja Allan Rand on Öseli kontole kokku kandnud 111 000, Henrik kokku 95 000 eurot, aga said vastavalt lõpetamata majakarbi ja ülessongitud krundi. Kui nendesuguseid hakkas eelmise aasta lõpus ja selle alguses ridamisi politseisse pöörduma ning selgus mastaap, alustaski politsei märtsis asja uurimist. Kusjuures uurijaid ja kannatanuid aitas infoga ettevõtte endine töötaja Elery Saaron.

Saaremaal elav Imre Kütt, kes – nagu ajapikku üha selgemaks saab – on tegelik niiditõmbaja, nimetab oma kodusaare järgi ristitud firma allakäiku halbade asjaolude kokkulangemiseks. Lõplikult jooksutasid tema sõnul äri kinni närvilised kliendid.

Tagantjärele selgus, et ka riik oleks saanud varem pidurit tõmmata. Nimelt esitas maksu- ja tolliamet juba kevadel 2023 Öselile nõude 130 000 euro ulatuses tasumata maksu osas. Pärast kuid kestnud vaidlust sõlmiti kompromiss, kus firma maksis kohe umbes kolmandiku summast ja ülejäänu ajatati pikemale perioodile. Kokkuleppe osa oli, et maksuamet ei teata avalikes andmebaasides, et valmismajade tootja on võlglane, vaid kolmeks kuuks on staatus "võlg täpsustamisel".

Maksuamet tunnistas "Pealtnägijale" saadetud kirjalikus kommentaaris, et kokkuleppe eesmärk oli anda ettevõtjale võimalus välja rabeleda. "Eesmärk on nõustada ja ettevõtjat toetada ka raskustesse sattumise hetkel. Antud juhul on aga kahjuks tegemist näitega, kus tagantjärele saab öelda, et meie lahendus ei ole ennast õigustanud," kirjutas tulude osakonna juhataja Liina Jõõtsi. Ehk maksuamet tuli parimate kavatsustega vastu, aga mitu uut klienti panid pea silmusesse ja hulk vanu kliente jätkas seetõttu pahaaimamatult maksmist.

"Ma arvan, et nii mõnigi klient oleks mõelnud rohkem, kas nad sõlmivad lepingu nendega ja maksavad neile raha. Ma tean, et mina oleksin kindlasti mõelnud paremini, kui oleks olnud mingisugunegi võlgnevus või vähemalt uurinud rohkem," sõnas Liina Rand.

Mis edasi sai, on uudistest juba läbi käinud: jaanuari lõpus vahetas Ösel nime ja vangerdati seejärel tuntud firmamatja nimele. Imre Kütt andis vastakaid signaale. Ühelt poolt ütles ta, et firma lasti põhja, sest elulootust polnud, teisalt eitab ta soovi vastutusest pääseda. Kuigi ta on justkui juriidiliselt eikeegi, lubab ta hakata eriti intensiivselt tööd rügama, et jama klaarida. Näide sellest on ka ilmumine "Pealtnägija" kaamera ette.

Imre Kütt Autor/allikas: "Pealtnägija"

"Koheselt hakkasin käima mööda kliente, täpselt nii, kuidas ma jõudsin, või selles järjekorras, kes oli rohkem paanikas, kes rohkem helistas," kinnitas Kütt.

Henrik Ling kirjeldas üht jutuajamist: "Imre helistas mulle ja ütles, et Ösel on pankroti ääre peal ja sealt mingisugust raha enam võtta ei ole. Ja et kui ma huvitatud olen, siis võiks tema tutvustega ja tema kaudu proovida ikkagi seda maja sinna ehitada, sellepärast et see on ju see, mis ma tahan. Ma rääkisin seda töökaaslastele ja minu meelest parim kommentaar oli see, et üritatakse uuesti kotti pähe tõmmata. Kui ma paneksin ennast nüüd petise jalgadesse, siis miks ma peaksin lõpetama? Mul on ju rutiin selge, ma näen, kuidas seda raha saab kätte sealt. Miks ma peaksin lõpetama?"

Igas juhtumis on omad nüansid, aga kokku ligemale sadakond klienti ongi jagunenud umbes pooleks. Ühed püüavad hambad ristis Küti vahendatud uute ehitajatega lõpuni purjetada, aga ligi 60 võlausaldajat esitasid aprillis pankrotihaldurile Öseli vastu nõudeavalduse, et see vähenegi vara, mis ettevõttes veel alles on, pöörataks nende kasuks. Nõuete hulk kasvab iga nädal ja koos alltöövõtjate ja ehitusfirmadega võib tegelik kannatanute hulk küündida lausa 160-ni. Kui Imre Kütt räägib halbade asjaolude ahelast, siis paljunäinud pankrotihaldur Martin Krupp kinnitab pärast raamatupidamise analüüsi, et Öselit kontrollinud isikud, seal hulgas Kütt, liigutasid juba aastaid klientide raha enda ja endaga seotud ettevõtete arvele.

Dokumendid näitavad, et kui pool aastat varem loodud Ösel House alustas 2022. aasta kevadel aktiivsemat müüki, siis sisuliselt samal ajal algas suuremahuline raha väljavool seotud isikutele. Mitmete kahtlaste kannete hulgas on eriti kummastavad ülekanded ettevõttele Fishport OÜ, mis kuulub Imre Kütile. Kahe aasta jooksul kandis Ösel House sinna firmasse erinevate põhjendustega kokku 646 385 eurot. Küti kinnitusel olid need kõik põhjendatud kulud.

Kui Imre Kütt lubab tegudega tõestada, et pole petis, siis kannatanud püüavad oma elu kilde kokku panna. Allan ja Liina Rand ehitavad Kärdlas asuvat maja jõudumööda omal käel edasi. Et toime tulla, käib Allan öövahetustega tööl ning Liina võttis välja teise pensionisambasse kogutud raha, samuti on palju abi olnud lähedastest. Kodulaenu on perel maksta jäänud veel 28 aastat. Liina sõnul pingutavad nad lapse nimel.

Ehkki Henrik Ling on samuti üks pankrotipesa võlausaldajaid, ei usu ta, et sentigi tagasi saab. Küll loodab ta, et kriminaalasi viib lõpuks süüdlaste karistamiseni. Unistus suvemajast Põlvamaal on teadmata ajaks ootel.

"Mida see meie perele tähendab, on see, et nüüd siis maksame seda laenu mitte millegi eest. Ehk sinna ikkagi suur hulk puhkusi ja vaba aega läheb selle arvelt, et teenindada midagi täiesti tühja. Mingisugune versioon elust on varastatud sisuliselt minu silmis. See on läinud," võttis Ling asja kokku.