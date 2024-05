Ees olevad öökülmad teevad aiapidajad murelikuks

Eelolevaks ööks prognoosivad ilmaennustajad öökülma. Maapinnast paari sentimeetri kõrgusel võib õhutemperatuur langeda kohati isegi -8 kraadini. Eesti Maaülikooli aianduse õppetooli juht Ulvi Moor ütleb, et seesugune prognoos on aiapidaja jaoks hirmutav.

Õitsele on juba puhkenud maguskirsid, sõstrad, haraline ploomipuu ja mõned varajased ploomisordid. Seesugused miinuskraadid on aga õitele ohtlikud.

Samuti on usinad aednikud kasvuhoonetesse istutanud kurke ja tomateid. Head lahendust seesuguse külma eest taimedele kaitseks ei ole, kuid topeltkatteloor ning õueküünal võib siiski aiapidajale ööks abiks olla.

Katteloor tuleks Moori sõnul panna toetuse peale, mitte otse taimede peale. Samuti tuleb hoida kasvuhoone kinni ka päevasel ajal.

"Tomatid, kurgid, basiilik ja kõrvits on soojalembesed taimed, neil on niikuinii praegu stress. Kui alla 12 kraadi plussi juba on, on neil tegelikult stress. Nende istutamiseks on üldse vara, see siis sõltub sellest, kui tihe see kasvuhoone on," rääkis Moor.

"Polükarbonaat, kasvuhooned ja topeltkilega kasvuhooned hoiavad natuke paremini sooja kui klaaskasvuhooned. Kui nüüd tuleb see miinus kaheksa, siis on karta, et see ikkagi ka kasvuhoonesse sisse läheb," lisas ta.

Moor meenutas, et ka mullu oli samal ajal miinuskraadidega öid ning näiteks katteloori all õitsenud maasikad külmusid ära.

"Avamaal väga palju variante ei ole. Õueküünlad. Mina ise kavatsen näiteks oma õitsva maguskirsipuu alla panna küünla. Ma ütlen ausalt, ma ei ole seda varem teinud. Suur õueküünal, mis põleb 10 tundi. Mul on lihtsalt nii kahju oma täisõites kirsipuust. Ta peaks segama seda õhku Mitu kraadi ta nüüd täpselt ära hoiab ja kui efektiivne ta on, ma ei tea. Teaduslikku tõestust mul sellele ei ole," lausus Moor.

Mulda pandud kartulit Moori sõnul öökülm ei ohusta. "Kartul on praegu üldiselt ikkagi tärkamata, ta on mulla sees. Mulla sees ei juhtu temaga midagi. Möödunud aastal oli see probleem pigem juuni alguses, kui kartulipealsed olid juba suured. Kui kellelgi on kartul tärganud, siis ta võtab küll need kartulipealsed ära," sõnas ta.

"Kartuliga on see, et tulevad uued. Kartulist päris ilma jää. Kartul ajab endale uued pealsed, sest mullaalune osa jääb ju alles. Saak jääb lihtsalt väiksemaks. Aga koduaiapidajatel ei tohiks seda probleemi praegu olla. Kartul ei ole tärganud veel," lausus Moor.