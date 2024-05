Kagu-Eesti põllupidajate hinnangul öökülm väga suurt kahju ei teinud

Neljapäeval Põlvamaal ringi sõites võis näha, et teede ääres olevatel rapsipõldudel on taimed öise külma tõttu longu vajunud. Kanepi lähedal tegutsev põllumajandusettevõtja Kaido Kõiv loodab siiski, et öökülm tema põldudele väga suurt kahju ei teinud.

"Meil oli umbes neli kuni viis kraadi külma ja hommikul vara sai tuldud kohe põllu peale vaatama, mida see rapsile on teinud. Õnneks veel raps ei õitse, aga praegusel, kui õiepungad on väljas ja kohe-kohe õide minemas ja kõige aktiivsem kasvufaas, mahlad liiguvad kõvasti taime sees, siis eks see külm ikkagi teda külmetas ja pani põdema selle taime. Nagu näha põllu peal – rootsud on longus. Nüüd võtab paar-kolm päeva aega, kui ta taastub, õnneks väga hullu midagi ei teinud. Loodame, et taastub," rääkis Agriline juhataja Kaido Kõiv.

Võrumaal Navi küla talus kasvatatakse köögivilja. Selleks, et kaitsta taimi putukate ja kevadise külma eest, laotati ligi kahel ja poolel hektaril kasvavatele taimedele peale katteloor.

"Öösel näitas kella nelja ajal neli külmakraadi, aga kahjustusi näeme alles paari päeva pärast. See ei löö kohe välja, kohe näha ei ole, aga loori alla see neli kraadi arvatavasti ei lähe. Aga kellel on kartul üleval, on kahjustatud," rääkis Ilumäe talu peremees Jaanus Trolla.

Kahe põllumehe hinnangul tekib põldudel suurem kahju siis, kui temperatuur langeb alla seitsme külmakraadi.