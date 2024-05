Neljapäev toob öökülma

Neljapäeva öö hakul on taevas selge, pärast keskööd lisandub pilvi, aga sadu need ei too. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on -1 kuni -4 kraadi, saartel ja rannikul 0 kraadist +5 kraadini.

Hommikul on laialdaselt pilvelaamu, aga neist sadu ei tule. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 8, saartel lõunakaarest iiliti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 5 kraadi.

Päev tuleb pilvelaamadega, mille vahelt piilub välja päike. Olulist sadu ei tule. Puhub läänekaare, saartel lõuna- ja edelatuul 3 kuni 8, iiliti 11 kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb rannikul kuni 6, sisemaal 10 kraadi lähedale.

Reedeks toob madalrõhulohk vihma, õhtuks lahkub ja taevas selgineb. Öö on napilt plussis, päevasoe veidi üle 10 kraadi.

Laupäeval võib vaid Eesti idaserva veel üksik sajuhoog eksida, lääne pool on taevas selge. Pühapäeva hoiab kõrgrõhuala kõikjal sajuta. Öine õhutemperatuur langeb 0 kraadi lähedale, päevasoe kerkib mõni kraad üle 10 piiri.

Uue nädala algus on sajuta ja rahulik ning õhk muutub pisitasa leebemaks.