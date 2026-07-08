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Õhutemperatuur kerkib lähipäevil taas üle 20 kraadi

ilm
Vainu talu roosiaed.
Vainu talu roosiaed. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
ilm

Ka neljapäeval sajab hoovihma, kuid pilvede vahelt näeb aeg-ajalt ka selgemat taevast. Ilm on tuuline ning õhusoe kerkib 20 kraadi lähedale. Reedel madalrõhkkond nõrgeneb ja taandub lõunasse.

Öö vastu neljapäeva tuleb pilves selgimistega. Sajab vihma, sadu on ajuti tugev ning võib olla äikest. Mandril tekib paiguti udu. Puhub põhjakaare tuul 4 kuni 10, iiliti 14, saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirdetuul 9 kuni 15, iiliti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 15 kraadi.

Neljapäeva hommikul on Lääne-Eestis pilvine ja sajab vihma, ida pool on ka selgemaid laike ja vihmahooge esineb vaid kohati. Tuul puhub idakaarest 2 kuni 8, Lääne-Eestis ja põhjarannikul kirdest ja põhjast kuni 13, rannikul iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 15 kraadi.

Päeval on taevas muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on äikest. Tuul puhub idakaarest 3 kuni 9, iiliti 13, saartel ja rannikul valdavalt põhjast ja kirdest 8 kuni 13, iiliti 20 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16 kuni 22 kraadi.

Õhtul küll pilved hõrenevad, kuid paiguti rabistab veel hooti vihma. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, saartel ja läänerannikul põhjatuul kuni 10, iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Reedel on pilvisus vahelduv. Mitmel pool rabistab hoovihma ning kohati võib äikest tulla. Õhtul aga pilvisus hõreneb ning sajud harvenevad.

Järgnevail päevil on pilvisus pigem vähene ja vahelduv. Laupäeval koonduvad hoovihmad ja äikeseoht Lõuna- ja Ida-Eesti kohale. Edaspidi sajab hoovihma juba mitmel pool üle Eesti ning pühapäeval on taas ka äikest oodata.

Positiivse külje pealt näitab aga prognoos, et ilmad muutuvad taas soojemaks: kui reedel on sooja veel keskmiselt 21, siis laupäeval juba 23, pühapäeval 25 ning esmaspäeval 24 kraadi.

Toimetaja: Marko Tooming

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