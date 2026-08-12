Neljapäeval on sooja kuni 21 kraadi

Neljapäeval jätkub siinkandis õhurõhu tõus, mis meelitab kõrgrõhkkonna Poola kohale, see kaardub üle Balti riikide ja hoiab suurema osa maast sajuta. Madalrõhkkond jääb Venemaa põhjaaladele ja selle servast võib eelkõige Virumaale vihmahooge jõuda. Õhumass on jahe ja öine miinimum langeb selgineva taeva ja nõrgeneva tuulega viie-kuue kraadini. Päeval imbub lääne poolt veidi soojemat õhku ja selle märgina kattub taevas õhukese pilvekihiga. Õhutemperatuur kerkib 20 kraadi lähedale.

Eeloleval ööl on laialdaselt selge taevaga ja sajuta. Pilvi on enam eelkõige Virumaal ja seal on ka hoovihma võimalus. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhk jahtub sisemaal 5 kuni 10 kraadini, rannikul ja pilvisema taeva all on kuni 15 kraadi.

Hommik on enamasti selge ja sajuta, Virumaal on pilverünki, millest kohati hoog vihma tuleb. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 10 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi.

Homme ennelõuna on enamasti päikeseline, vaid Virumaal võib mõnest pilverüngast vihmahoog tulla. Pärastlõuna on ka lääne pool pilvisem, aga sajuta. Tuul puhub läänekaarest 3-8, puhanguti 12 m/s, saartel on nõrgem. Õhutemperatuur on 17 kuni 21 kraadi.

Õhtu on õhukese pilvekihiga ja sajuta. Läänekaare tuul on nõrk. Õhusooja 15 kuni 19 kraadi.

Reede on kõrgrõhuala servas suurema sajuta. Öö on 10 kraadi ümber, päeval kerkib õhusoe mõni pügal üle 20 kraadi. Laupäeval lisandub meile soojust ja niiskust. Vihmahooge on öösel laialdasema, päeval üksikuis paigus. Õhk on mahe, öö on 10 kraadi, päevasoe 25 lähedane.