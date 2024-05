Hiina kompartei juht sõitis Ungarisse ja kiitis Orbani välispoliitikat

Orban tõrjub lääne kriitikat ning jätkab Moskvaga suhtlemist ja süvendab sidemeid Hiinaga. See poliitika näib meeldivat ka Xi Jinpingile, kes jätkab oma Euroopa ringreisi ning kiitis nüüd Orbani valitsust "iseseisva" välispoliitika ajamise eest, vahendas Financial Times.

Hiina peab Ungarit üheks oma lähedasemaks partneriks Euroopas ja on lubanud, et teeb riiki suuri investeeringuid. Hiina ametnikud teatasid, et autotootja GWM võib rajada Ungarisse elektrisõidukite tehase.

Ungaris on juba mitu Hiina elektriautoakude tehast. Hiljuti teatas ka Hiina BYD, et rajab oma Euroopa esimese tehase Ungarisse.

Ungari välisminister Peter Szijjarto ütles, et eeldab, et Xi visiidi ajal sõlmitakse Hiinaga vähemalt 16 lepingut, mis hõlmavad taristut, energeetikat ja tööstust.

Xi lisas samas, et Ungari võib aidata Hiinal süvendada sidemeid Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega, et "tagada püsivad suhted Pekingi ja EL-i vahel".

EL muretseb samas üha rohkem, et Hiina firmad saavad riigilt abi, mis kahjustab lõpuks Euroopa firmade konkurentsivõimet. EL muretseb ka Hiina ja Vene sidemete pärast. Orbanist sai samas oktoobris esimene EL-i liider, kes kohtus Putiniga pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

USA välisministeeriumi kõrge ametnik Gabriel Escobar hoiatas, et Xi otsustas külastada riike, mis võivad esitada väljakutse Atlandi-ülesele koostööle.

"Me hoiatame kõiki riike ja partnereid, et nad oleksid Hiina tegevusest teadlikud," ütles Escobar.