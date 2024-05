Kohus mõistis endiselt erakonnajuhilt Vasakpartei kasuks hüvitise välja

Samuti otsustas kohus jätta menetluskulud Igor Rosenfeldi kanda.

Eestimaa Ühendatud vasakpartei pöördus erakonna endise juhi Igor Rosenfeldi vastu kahju hüvitamise nõudes kohtusse: väidetavalt on Rosenfeld teinud erakonna kontolt endale ülekandeid, kirjutas Õhtuleht.

Kohtuvaidlus seondus Rosenfeldi tehingutega ning nendega erakonnale võimaliku kahju tekitamisega, selgitas juhatuse asendusliige Keijo Lindeberge. Tema sõnul puudutasid tehingud väidetavalt kassas olevat raha ning erakonna kontolt tehtud ülekandeid Rosenfeldile endale ja mõnele teisele erakonna liikmele. Summa suurust ei ole avalikustatud.

Kohtu põhjendus

Kohus on seisukohal, et Rosenfeld pole esitanud kuludokumente, millest nähtuks, et ta erakonna juhatuse liikmena kasutas erakonna raha selle huvidest lähtuvalt. Partei on kandnud kahju, kuna tema rahaline seis on eksjuhi tegude tõttu vähenenud 5100 euro 50 sendi ulatuses. Seega on Rosenfeld oma tegevusega põhjustanud erakonnale otsese varalise kahju summas 5100 eurot 50 senti, leidis kohus.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.