Prokuratuur esitas EÜVP endisele juhile süüdistuse

Lõuna ringkonnaprokuratuuri koostatud süüdistuse kohaselt esitas Rosenfeld EÜVP juhatuse liikmena ebaõigeid andmeid oma erakonna liikmete kohta äriregistrit pidavale Registrite ja Infosüsteemide Keskusele (RIK).

Kohtueelses menetluses tuvastati, et EÜVP juhatuse liige registreeris 2022. aasta oktoobrikuust kuni 2024. aasta augustini RIK-i ettevõtjaportaalis EÜVP liikmeks 11 inimest, kes ei olnud avaldanud soovinud erakonnaga liituda, teatas prokuratuur.

Süüdistuse järgi ei olnud erakonda registreeritud inimesed esitanud erakonnale kirjalikku liitumisavaldust. Samuti polnud inimeste liitumist heaks kiitnud EÜVP kohalik ega piirkonnaorganisatsioon ega ka erakonna juhatus, nagu seda nõuab EÜVP põhikirja punkt 2.3. Seetõttu esitas Lõuna ringkonnaprokuratuur detsembris omal käel tegutsenud juhatuse liikmele süüdistuse äriregistri pidajale ebaõigete andmete esitamises, teatas prokuratuuri pressiesindaja Lisanna Männilaan ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.ee.

Sellise teo eest näeb Eesti seadusandlus ette rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistuse.

"Sain süüdistuse. Võin öelda, et kui ma 2022. aasta augustis sain EÜVP juhatuse asendusliikmeks, oli erakonnas alla 500 inimese, sest enne seda otsustati selle liikmete nimekirjast eemaldada umbes 1400 inimest," rääkis Rosenfeld rus.err.ee-le. Tema hinnangul oli selline liikmete väljaarvamine, mille viis läbi eelmine juhatuse asendusliige Julia Lindvalli, ebaseaduslik.

Kuna nii vähenes erakonna liikmete arv alla nõutava 500 ja EÜVP-d ähvardas registrist kustutamine, hakkaski Rosenfeld enda sõnul selle ära hoidmiseks tegutsema.

"Sain inimestelt avaldusi. Aga meil ​​oli ka liikumisega Koos kokkulepe, mille kohaselt osa nende inimestest astub EÜVP-sse. Kui 2023. aasta mais see kokkulepe aegus, siis need inimesed lahkusid erakonnast. Ma eemaldasin nad ise, kuna sain aru, et liikumise Koos baasil luuakse uus erakond, aga meie parteis tekkis vaakum," rääkis Rosenfeld. Siis taastaski ta osade inimeste liikmesuse, kes tema hinnangul olid seadusevastaselt erakonnast eemaldatud. Rosenfeld tunnistas, et sellist tegevust võib talle seadusest lähtuvalt ette heita. Lisaks olevat ka osa inimesi nõudnud enda eemaldamist EÜVP liikmeskonnast, mis järel ta need inimesed ka nimekirjast kõrvaldas. Sellistel sündmuste põhinebki tema sõnul süüdistus, rääkis ta.

Äriregistrile ebaõigete andmete esitamise kriminaalasja eelistung toimub Tartu maakohtus 28. jaanuaril. Selles etapis püüavad protsessis osalejad kokku leppida, millal on võimalik alustada juhtumi sisulist läbivaatamist. Rosenfeldi asub kaitsma kogenud Tartu advokaat, 84-aastane Lembit Auväärt.

Äriregistri andmetel lõppes Rosenfeldi ametiaeg EÜVP juhatuse liikmena 25. septembril 2023.

2023. aasta novembris teatati, et Eestimaa Ühendatud Vasakpartei muutub Vasakparteiks. Ideed ei õnnestunud aga 2024. aasta jaanuaris erakonna üldkoosolekul kvoorumi puudumise tõttu ellu viia.

26. jaanuaril 2025 üritatakse kongressi uuesti läbi viia. Seekord tahetakse võtta erakonna nimeks Vasakliit.