Poola vahistas üheksa väidetavat Vene sabotööri

Poola võimud pidasid kinni üheksa väidetavalt Venemaa eriteenistustega seotud grupi liiget seoses kahtlustega, et nad kavatsevad korraldada sabotaažiakte, teatas peaminister Donald Tusk.

"Me oleme praegu kinni pidanud ja kahtlustuse esitanud üheksale isikule, kes on olnud otseselt seotud Venemaa luureteenistuste nimel Poolas toimunud sabotaažiaktidega," ütles Tusk esmaspäeval eraringhäälingule TVN24.

"Need on Ukraina, Valgevene ja Poola kodanikud," ütles Tusk ja andis mõista, et mõned neist võidi värvata ka kuritegelikest ringkondadest.

Tuski sõnul kahtlustatakse kinnipeetavaid peksmises, süütamises ja süütamiskatses, vahendas väljaanne The Guardian.

Ta lisas, et Venemaa vandenõud ei puuduta mitte ainult Poolat, vaid ka Leedut, Lätit ja võib-olla ka Rootsit.

Tema sõnul on käimas rahvusvaheline uurimine.

Näidetena arvatavatest diversioonidest tõi Tusk välja katse süüdata nii Lääne-Poolas Wroclawis asuv värvitehas kui ka Leedus asuv Ikea keskus.

Ta ütles, et lähipäevil antakse selle teema kohta avalikkusele rohkem infot.

Mai alguses teatas Tusk sammudest Poola luureteenistuste tugevdamiseks vastuseks Venemaa destabiliseerivale tegevusele. Selle käigus eraldatakse Poola tsiviil- ja sõjaväelise vastuluure agentuuridele kokku veel 100 miljonit zlotti (umbes 20 miljonit eurot).

Tusk märkis ka, et Varssavi on tänu riigi vastavate teenistuste ja liitlaste valvsusele nurjanud mitu sabotaažiakti.

Varssavi on viimastel nädalatel teatanud mehe vahistamisest, keda kahtlustatakse Vene luure abistamises võimaliku rünnaku ettevalmistamisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski vastu. Samuti teatati valgevenelase kinnipidamisest, keda kahtlustatakse märtsis Vilniuses toimunud rünnaku abistamises hiljuti surnud Vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi lähedase sõbra ja liitlase Leonid Volkovi vastu. Poola võimud arreteerisid ka kaks poolakat, kes selle rünnaku eest vastutasid.

Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on Poola olnud oma idanaabri tingimusteta toetaja ja peamine lääne relvatarnete transiitriik.