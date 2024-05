Blinken: Iisraeli pealetung Rafah'le ei pruugi Hamasi hävitada

USA välisminister Antony Blinken ütles pühapäeval, et Iisraeli rünnak Rafah' linnale ei pruugi Gaza lõunaosas Hamasi hävitada. Ta lisas, et Iisraelil puudub usaldusväärne plaan linnas paikneva ligi 1,4 miljoni Palestiina tsiviilelaniku kaitsmiseks.

USA välisminister Antony Blinken sõnas, et Hamasi võitlejad on juba naasnud teatud piirkondadesse Gaza põhjaosas, mis Iisraeli väitel olid neist vabastatud. Blinkeni hinnangul võib Iisraeli ulatuslik rünnak Rafah' linnale maksta ränka hinda tsiviilelanikele ja suurendada kaost piirkonnas.

Blinken ütles, et USA jätkab Iisraeli liidrite survestamist, et nad esitaksid plaani, kuidas nad näevad Gazat pärast sõja lõppemist.

Blinkeni sõnul õigustab USA relvatarnete peatamist see, et Iisraelil puudub plaan ligi 1,4 miljoni Rafah' linnas varjunud tsiviilisiku kaitsmiseks.

"Iisraelil peab olema selge ja usaldusväärne plaan tsiviilisikute kaitsmiseks, mida me aga pole näinud," sõnas Blinken.

"On põhjust arvata, et teatud juhtudel käitus Iisrael viisil, mis ei ole kooskõlas rahvusvaheline humanitaarõigusega," kommenteeris Blinken süüdistusi, et Iisrael on kasutanud Gaza sektoris tsiviilelanike vastu liigset jõudu.

Blinken rääkis pühapäeval Iisraeli kaitseministri Yoav Gallantiga, korrates USA vastuseisu Iisraeli kasvavale pealetungile Rafah' linnas.

Blinken kutsus Gallantit üles lubama humanitaartöötajatel abi Gazasse viia ja seda seal laiali jagada.