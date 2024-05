Biden: Gaza relvarahu on võimalik kohe, kui Hamas pantvangid vabastab

USA president Joe Biden ütles laupäeval, et relvarahu Iisraeli-Hamasi sõjas on võimalik kasvõi "homme", kui rühmitus vabastab oma pantvangid.

"Kui Hamas pantvangid vabastaks, sõlmitaks homme relvarahu," ütles Biden Seattle'i lähedal, Microsofti endise juhi kodus korraldatud rahakogumisüritusel laupäeval pärast seda, kui oli reedel kolmel sarnasel üritusel teemat vältinud.

"Iisrael ütles, et see on Hamasi otsustada, kui nad tahavad seda teha, võime selle homme lõpetada. Ja relvarahu algaks homme," ütles Biden kõnes umbes sadakonnale inimesele.

President tõstatas selle küsimuse pärast seda, kui oli hoiatanud kolmapäeval Iisraeli, et ta lõpetab suurtükimürskude ja muude relvade tarnimise, kui selle väed ründavad Gaza lõunaosas asuvat Rafah' linna.