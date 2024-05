Kaitseväe luureülem: Venemaa võib valmistuda suurrünnakuks Põhja-Ukrainas

"Vene Föderatsiooni on Põhja-Ukraina suunal moodustanud väegrupi Sever ehk Põhi. Hetkeseisuga on sinna koondatud järjest enam üksusi. On täheldatud ka Vene õhudessantvägede viibimist antud piirkonnas, mis võib viidata aktiivsele ründetegevusele lähitulevikus sealt suunast," rääkis kolonel Kiviselg reedel kaitseministeeriumis korraldatud iganädalasel briifingul.

Tema sõnul ei piisa Ukraina põhjaossa koondatud täiendavatest üksustest praegu veel Harkivi või Sumõ linna vallutamiseks. "Samas ei välista see antud suunalt korraldatavaid väiksemamahulisi rünnakuid või katseid asulaid siiski kontrolli alla saada," lisas Kiviselg.

"On võimalik, et lähinädalatel ja kuudel Vene Föderatsiooni surve Ukraina põhjaoblastitele suureneb. Seda hinnangut kinnitab ka Venemaa tänaöine massiline rünnak Sumõ oblastis," tõdes kaitseväe luureülem.

Rääkides sõjategevusest Ukrainas üldisemalt, tõi Kiviselg välja, et Venemaa relvajõud on keskendunud endiselt Avdijivka - Bahmuti piirkonnale Tšassiv Jari asula lähistel ja on seal ka teatud edu saavutanud. Venemaa on sinna piirkonda koondanud umbes 20 000 isikut, mis rindel tähendab viit motolaskurbrigaadi, lisas ta.

Venemaa on edenenud ka Otšeretõne asula lähistel ja jätkanud rünnakuid Pokrovski linna suunas. "Tõenäoliselt on Vene relvajõudude vahe-eesmärgiks Vovtša jõe joon, selle hõivamine ja lõpuks siis kogu Donetski oblasti hõivamine," rääkis kolonel.

Kiviselg ütles ka, et Ukraina relvajõudude loodud sillapea Dnepri jõe vasakkaldal püsib, kuid on näha, et Venemaa on koondamas täiendavaid üksusi, et Krõnkõs asuvat sillapead purustada. "Nii et tõenäoliselt lähinädalatel võib seal lahingutegevus intensiivistuda," märkis ta.

Kiviselg viitas ka Venemaa jätkuvatele kaugtulelöökidele Ukrainas nii piirialadel kui ka tagalas asuvate Ukraina suuremate asulate ja energiataristu pihta.

"Sellega tekitatakse väga terav probleem, kuna elekter on vajalik nii veevarustuse tagamiseks kui ka elutähtsate teenuste, sealhulgas haiglate toimimiseks," tõdes kolonel.

Ta märkis ka, et Ukraina on omalt poolt jätkanud süsteemseid süvalööke Venemaal, rünnates militaarobjekte Krimmis ja Venemaa territooriumil asuvai naftarajatisi, mis toetavad ja hoiavad käigus Vene Föderatsiooni sõjamasinat.