Narvas on puudu üle 100 õpetaja

Narva kinnitab, et tuleb eestikeelsele õppele üleminekuga toime, kuid probleemiks on eesti keelt oskavate, kuid veel vene keeles õpetavate aineõpetajate nappus. Neid on puudu üle 100 ja keelenõudeid leevendamata ei saa põhikoolides uut õppeaastat alustada.

Narva linnavalitsuse andmeil on vene keeles õpetavate aineõpetajate nappus mõnevõrra kahanenud. Kui aasta alguses oli neid puudu 150, siis praegu on osa õpetajatest eesti keele B2 tasemeeksami sooritanud ja vajadus on 119 õpetaja järele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Probleem on aga endiselt suur, sest õppeaasta alguseni on jäänud vaid mõned kuud ja nõutava kvalifikatsiooniga õpetajaid pole kusagilt võtta, kuna lisaks eesti keele B2 tasemele peavad nad oskama ka vene keeles õpetada. Narva loodab erandile.

"Juhul kui nad ei vasta kvalifikatsiooninõuetele ja me ei leia kvalifikatsioonile vastavaid inimesi, siis on võimalik nendega jätkata ajutisi lepinguid. Keeleinspektsioon tuleb kohale ja siis leiab eraldi iga juhtumi kohta lahenduse.

Eestikeelsele õppele üleminekuga esimestes ja neljandates klassides tuleb Narva sel sügisel linnavõimu hinnangul toime. Värbamiskampaania toimib hästi ja õpetajad leitakse," ütles Narva abilinnapea Messurme Pissareva.

Narva linnapea Jaan Toots muretseb rohkem neljandate klasside õpilaste ja nende vanemate pärast.



"Need lapsed, kes on olnud lasteaias ja esimesed kolm aastat koolis õppinud vene keeles ja peavad minema üle 4. klassis eesti keelele, mina isiklikult muretsen selle pärast. Et ei teki siin probleeme lastega psüühiliselt, et ei teki lastevanematega suuri probleeme, et ka nemad tunnetavad, et lapsed ei suuda õppida, mina näen seda probleemi," rääkis Toots.

Praeguseks on lahenemas mure vene keeles töötavate sotsiaalpedagoogide, koolipsühholoogide ja logopeedidega, kuna nende keeleoskuse nõudeid on kavas alandada C1 tasemelt B2 tasemeni.