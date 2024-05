Saksa kohus andis riigi julgeolekuagentuurile õiguse jätkata AfD jälgimist

Saksamaa kõrgeim kohus otsustas esmaspäeval, et riigi julgeolekuamet tohib jätkata partei Alternative für Deutschland (AfD) jälgimist, leides et sel on õigus klassifitseerida AfD nende demokraatia-vastaste avalduste põhjal äärmusluses kahtlustatavaks organisatsiooniks.

Otsusega lükati tagasi ka AfD apellatsioon, mis oleks peatanud julgeolekutöötajate järelevalve erakonna üle. See samm võimaldab Saksamaa föderaalsel konstitutsioonikaitseametil, mille ülesanne on jälgida riigis põhiseadusega vastuolus olevaid rühmitusi, pealt kuulata AfD funktsionääre ja kasutada informaatoreid erakonna siseelu jälgimiseks.

Münsteris tegutseva kõrgema halduskohtu kohtunikud leidsid, et AfD klassifitseerimine äärmusluses kahtlustatavaks organisatsiooniks on õigustatud erakonna liikmete avalduste põhjal, mis nad on teinud immigrantide ja moslemite kohta Saksamaal, vahendas väljaanne Politico.

Kohtu sõnul on neid informeeritud suurest AfD liikmete tehtud hulgast immigrantide vastu suunatud avaldustest, mis tõrjuvad neid süstemaatiliselt, hoolimata nende integreerumise ulatusest Saksamaa ühiskonda. AfD liikmed kahtlevad ka nende täielikus kuulumises Saksa rahva hulka, hoolimata nende Saksa kodakondsusest, teatas kohus.

"Kohtunikud olid veendunud, et on piisavalt faktiandmeid, et AfD jõupingutused on suunatud teatud inimrühmade inimväärikuse vastu ja demokraatia põhimõtte vastu," seisis avalduses.

Saksamaa kolmeparteilise koalitsioonivalitsuse poliitikud tervitasid otsust.

"Otsus näitab, et meie põhiseaduslikul riigil on vahendid, mis kaitsevad meie demokraatiat siseohtude eest," ütles Saksamaa siseminister Nancy Faeser.

Saksamaa põhiseadus - mis on paljuski kujundatud, et vältida natside võimuletõusu kordumist - sisaldab meetmeid, mis on ette nähtud demokraatiavastaste parteide takistamiseks demokraatlike vahendite kasutamisel võimu haaramiseks. Mõned Saksamaa poliitikud on isegi arutanud võimalust seadusega AfD tegevus keelustada.

AfD poliitikud omakorda kirjeldavad neid meetmeid ebademokraatlikena ning on kujutanud järelevalvet ja nende klassifitseerimist äärmuslikuna kui osa valitsuse vandenõust partei vastu. Erakond lubas otsuse vaidlustada. "Me kaebame loomulikult edasi järgmisele instantsile," kinnitas AfD parlamendisaadik Roman Reusch oma avalduses.

AfD klassifitseerimine potentsiaalselt äärmuslikuks pole paljusid nende toetajaid heidutanud. Partei jätkab küsitluste kohaselt riigis populaarsuselt teisel poliitilise jõuna enne juuni alguses toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi.