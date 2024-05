EISA valis Eesti turismijuhiks Anneli Lepa

Alates 20. maist on Eesti turismijuht Anneli Lepp. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse turismiosakonna juhina on tema vedada nii Eesti kui atraktiivse sihtkoha rahvusvaheline turundus kui ka Eesti turismiettevõtete konkurentsivõimet tõstvad arendusprojektid.

Anneli Lepp on pika turismisektori kogemusega. Ta on arendanud Pärnu linna, muu hulgas Visit Pärnu juhina, samuti juhtinud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis riikliku turismistrateegia 2022-2025 koostamist. Anneli Lepal on ka pikaaegne praktiline turismivaldkonna kogemus Pärnu valgusteatri festivali "ÖÖvalgel" korraldustiimi liikmena. Vahetult enne turismijuhiks saamist juhtis Anneli Lepp riikliku turismiturunduse meeskonda, teatas EASi ja KredExi ühendasutus pressiteates.

"Minu kõige olulisem ülesanne on nügida Eesti turismi selle taseme taastumise poole, nagu see oli kriiside eelsel ajal. Oleme koostöös turismisektoriga juba palju saavutanud, näiteks on viimastel aastatel rekordiliselt Eesti välisturismi tuludesse panustanud Läti külastajad, tõusuteel on Leedu ja Suurbritannia. Samas on mitu Eesti turismile üliolulist näitajat alles poolel teel. Meie peamise turu soomlaste külastused on jõudnud kriisieelsele tasemele pealinnas, kuid mitte regioonides. Väliskülastajate hulk tervikuna on taastunud, kuid ainult määral, kui varasemad Vene turistid arvestusest välja jätta. Eksporditulu turismist on kasvanud, kuid paljuski inflatsiooni toel. Kuidas turge mitmekesistada ning nominaalsest kasvust teha sisuline kasv, on lähiaastate põhiküsimus," selgitas Anneli Lepp.

Turismiturunduses sihib riik külastajaid digiturundusega, reisiäris kasvatatakse nende ettevõtete arvu, kes Eestit juba müüvad või meie vastu huvi tunnevad. Võrreldes kriisieelse ajaga on reisiäris saavutatud oluline pööre saksakeelses regioonis.

"Kui varem oli Eesti aastaid Saksamaa ja ka Austria ning Šveitsi külastajatele Baltikumi ringreisi vaid üheks pisikeseks osaks, kus viibiti üks või kaks ööd, siis pärast hästi sihitud turundust on reisikorraldajad oma tootepakkumist oluliselt muutunud. Üle kümne suurte mahtudega reisikorraldaja on hakanud Eestit müüma ainusihtkohana, kus veedetakse kogu reis ning Eestisse jäädakse viieks kuni seitsmeks ööks. See tähendab Eestile ligikaudu kolm korda suuremat turismitulu võrreldes varasemasega. Eriti hea meel on selle üle, et reisi programmis ei ole enam valdavalt Tallinn, vaid minnakse ka regioonidesse, mis tähendab, et turismitulu jaotub üle Eesti ning ka kohalikud väikeettevõtted saavad oma teenuseid müüa," kirjeldas Lepp.

Turismiarenduses on turismijuhi sõnul prioriteediks samad teemad mis kõigis riikides, kes soovivad arvestatavat tulu saada turismiekspordist.

"Investeerime toetuste ja koolitusprogrammidega meie turismiettevõtete digiarengusse ning kestlike teenuste kujundamisse ja turundusse, et vastata tänapäeva külastaja ootustele. Digipööre aitab ettevõtjal loobuda rutiinsetest tegevustest ning vabastada aega uute põnevate pakkumiste väljatöötamiseks. Jätkusuutliku teenusepakkumisega saame edukalt rakendada roheteemades eesrindliku Põhjamaa kuvandit," sõnas Anneli Lepp.

Lähiaja suurprojektidest aitab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse turismiosakond kolmandat aastat järjest maale Michelini tunnustusega restoranid, olles Michelini riikliku lepingu hoidjaks. Samuti aidatakse rahvusvahelise turundusprojekti raames kaasa eestlaste ja soomlaste Guinnessi saunarekordi sünnile.

Alates 2022. aasta augustist turismi juhtinud Rainer Aavik lahkus ametist 2024. aasta märtsis.