Lapse surnuks sõitnud eakas autojuht jäi dementsuse tõttu karistuseta

Avarii põhjustanud autojuhi suhtes algatas politsei kriminaalmenetluse, kuid nüüd on see lõpetatud ja prokuratuur autojuhile süüdistust ei esita ning põhjuseks on see, et mehel puudus ekspertide kinnitusel haiguse tõttu kokkupõrke hetkel süüvõime, selgitas ajalehele Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Kairi Kaldoja

Juba uurimise käigus tekkis politseil kahtlus, et avarii põhjustanud inimene pole vaimselt terve.

"Karistusõiguse teoorias saame karistuse määrata üksnes siis, kui inimene paneb tahtlikult teo toime ja saab aru, et see tegu toob kaasa raske tagajärje," selgitas prokurör.

Tartu linnas Salvesti tehase lähedal juhtus mullu 3. mail ränk liiklusõnnetus, kus sõiduautot Volvo juhtinud 83-aastane mees sõitis otsa ülekäigurada ületanud 26-aastasele emale ja tema kaheksakuusele pojale. Laps suri saadud vigastustesse mõni päev hiljem haiglas ning ema sai väga raskeid tervisekahjustusi, millest ta taastub senini.

Auto kiirus oli liiklustehnilise ekspertiisi kohaselt kokkupõrke hetkel üle 80 kilomeetri tunnis. Mehel oli õnnetuse ajal kehtiv tervisetõend ja juhtimisõigus, tervisetõendi sai ta lühikest aega enne liiklusõnnetuse toimumist perearstilt.