Columbia ülikool kaotab Palestiina-meelsete protestide tõttu annetusi

Suurannetajad on asunud Iisraeli-vastaste protestide all kannatavale Columbia ülikoolile seadma rangeid nõudeid rahastuse jätkamiseks, seda vahetult enne ülikooli rektori Minouche Shafiki umbusaldamist. Shafik on saanud ohtralt kriitikat nii Palestiina kui ka Iisraeli pooldajate hulgast.

Oma endisele alma materile kümneid miljoneid dollareid annetanud Leon Coopermani sõnul peatab ta kõik annetused, välja arvatud ülikooli ärikoolile. "Ma olen aastate jooksul annetanud Columbiale umbes 50 miljonit dollarit," märkis ta. "Ma peatan enda annetused ja suunan need muudesse organisatsioonidesse."

Russell Berrie Fond on annetanud Columbia ülikoolile peaaegu 90 miljonit dollarit. Fondi juht Angelica Berrie teatas e-kirjas The Times'ile samuti, et peatab kõik tulevased annetused, kuni Columbia ülikooli rektor Minouche Shafik pole näidanud, et juhtkond oleks võimeline kasutusele võtma meetmeid tagamaks ülikoolipere juudi rahvusest liikmetele turvaline keskkond. Fondi annetused on ka varem olnud seotud just Iisraeli ja juutide heaoluga.

Möödunud kuul toimus Columbia ülikooli peaväljakul Shafiki nõutud politseireid Palestiina-meelsete protestijate vastu, mille käigus vahistati rohkem kui sada meeleavaldajat. Kiirelt levima hakanud videosalvestised reidist innustasid aga hoopis edasisi demonstratsioone, nii Columbias kui ka paljudes teistes ülikoolides üle USA.

Protestijate suust on kõlanud juudivaenulikku retoorikat ning ülikooli süüdistatakse nende poputamises, kuna jättis ära peamise lõpuaktuse, vahendab The Times.

"Kuni fond näeb selget ja järjepidevat tõendusmaterjali selle kohta, et Columbia juudi kogukond saab elada ja õppida keskkonnas, mis on vaba vihkamisest ja vägivallaähvardustest, ei saa see jätkata filantroopilist toetust institutsioonile, mille käitumine on meie väärtushinnangute juures täiesti ebaeetiline," kirjutas Berrie teadaandes ning lisas, et on enda muret ka korduvate vestluste jooksul Shafikile väljendanud.

"Nagu oleme fondi juhtidele öelnud, oleme pühendunud jätkusuutlikule, konkreetsele tegevusele, et muuta Columbia kogukond kohaks, kus antisemitismil ei ole kohta, ja juudi üliõpilased tunnevad end turvaliselt, hinnatuna ja saavad õnnelikult elada," seisab Columbia Ülikooli ametlikus vastuses.

Shafik, kes varem töötas Inglise Panga asepresidendina, on nüüd sattunud tugeva surve alla tagasi astuda. Kolmapäeval oleks pidanud toimuma ülikooli lõpuaktus, kuid selle asemel toimub hoopis Shafiki usaldushääletus. See on esimene kord Columbia haridussüsteemi ajaloos, kui mõnd haridusasutuse juhti umbusaldatakse.

Hääletus umbes tuhande õppejõu seas aga on olemuselt sümboolne, sest neil pole võimu rektori tagandamiseks. Küll aga nähakse seda kui referendumit Shafiki tegevuse üle, millele on kriitikuid mõlemas leeris – ühtede jaoks on ta liialt leebe, teiste meelest aga liigselt karmi käega.

Ameerika Ülikooli Õppejõudude Assotsiatsiooni president David Lurie sõnul on nad kaotanud usu presidendi võimesse teha Columbia jaoks õigeid otsuseid. "Me lähtume tema tehtud vigadest, valehinnangutest, volituste ületamisest ja normide rikkumistest juhtimises ja halduskäitumise standardites möödunud õppeaastal," lisas ta.

New York Magazine'i 700 üliõpilast ja professorit hõlmanud uuringu põhjal ei ole 96 protsenti neist rahul sellega, kuidas Shafiki juhtkond on meeleavaldustele reageerinud.

Finantsajakirjas Financial Times avaldatud artiklis, mida on tajutud ka sõnumina investoritele, kirjutas Shafik, et Columbial on vaja tõsiselt endasse vaadata. Ta kirjutas, et oli kuulanud protestijate nõudmisi ülikooli rahastamise lõpetamiseks Iisraeli ettevõtetelt, kes toetavad sõda Gazas. Samas nentis ta, et kokkuleppele ei õnnestunud jõuda, kuid avaldas lootust dialoogi jätkamise osas.

Berrie ja Cooperman on vaid osa pikenevast nimekirjast, kes oma annetused peatada kavatsevad. Kraft Groupi esimees ja New England Patriotsi omanik Robert Kraft lubas samuti kõik annetused tagasi võtta, kuni kasutusele on võetud olukorda korrigeerivad meetmed.

"Ma loodan, et Columbia ja selle juhtkond seisab sellise vihkamise vastu, lõpetades need meeleavaldused kohe, püüdes tagasi võita austust ja usaldust meie paljude seas, kes on usalduse ülikoolis kaotanud," lausus Kraft, kes on ka Antisemitismi Vastu Võitlemise Fondi asutaja.

Columbia lükkas esmakordselt 12-aastase ajaloo jooksul edasi oma iga-aastase annetamise päeva, mis tõi eelmisel aastal kokku peaaegu 30 miljonit dollarit.

Üliõpilased nõuavad aga relvarahu Gazas ja ülikoolilt Iisraeliga igasuguste rahaliste sidemete katkestamist.

1991. aastal Columbia lõpetanud juristi ja regulaarselt umbes 1000-dollariliste annetuste tegija Matthew Schweberi sõnul on ülikool lubanud juudi rahvusest õpilaste vastu suunatud vägivallal ja ahistamisel kontrollimatult jätkuda, samal ajal kui selle õppejõud on propageerinud Iisraeli-vastast maailmavaadet. "Ma olen šokeeritud," ütles ta. "Ainus viis, kuidas ma üldse enam tahan Columbia ülikooliga kuidagi tegemist teha, oleks kohtus."

Shafikil pole õnnestunud rahustada vaidluse kumbagi osapoolt. Teised annetajad ei ole rahul tema karmikäelise lähenemisega ajada meeleavaldused laiali politsei abil. Samas on kasvanud ka Iisraeli-meelsete demonstrantide arv.

Endine üliõpilane ja Columbia vastuvõtusaadik Rebecca Gray, kes oli regulaarne annetaja, kirjutas ülikoolile kirja, millel seisab 1300 vilistlase allkiri. "Kuni protestivate õpilaste nõudmised ei ole täidetud ja kuni väljaviskamisele mõistetud õpilased ei ole ülikooli hingekirja tagasi arvatud, lubame ülikoolile annetuste andmisest hoiduda ja boikoteerida Barnardi ja Columbia poolt sponsoreeritud üritusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, kokkutulekuid."

Gray hinnangul püüab ülikool võimalikult paljude annetuste abil enda mainet parandada. "See on ainus relv, mis meil on," märkis ta.