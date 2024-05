Slovakkia peaminister sai tulistamises vigastada

Tulistamine toimus Handlová kesklinnas pärast valitsuse istungit, vahendas Reuters.

Valitsuse büroo teatel on Fico seisund eluohtlik.

"Täna, pärast valitsuse istungit Handlovás, leidis aset Slovakkia Vabariigi peaministri Robert Fico tapmiskatse," teatas valitsuse büroo.

"Ta toimetatakse helikopteriga eluohtlikus seisundis Banská Bystricasse, kuna Bratislavasse jõudmiseks kuluks liiga palju aega," lisas valitsus, märkides, et valitsusjuht vajab kiiret meditsiinilist sekkumist.

Fico sai mitu tabamust, selgus tema ametlikule Facebooki kontole postitatud teatest.

"Me saame kinnitada rünnakut peaministrile," ütles politsei kõneisik Matej Neumann AFP-le.

Slovakkia siseministeeriumi pressiesindaja ütles, et Fico vastu viidi läbi mõrvakatse.

Algselt viidi Fico Handlová haiglasse. Haigla pressiesindaja ütles Reutersile, et Fico oli sinna jõudes teadvusel ning tema kuulihaavu raviti. "Fico toodi meie haiglasse ja talle anti abi meie vaskulaarkirurgia kliinikus," ütles Handlová haigla direktor Marta Eckhardtová.

Meduza andmeil sai Fico haavata rindkeresse ja kõhtu.

Politsei pidas kahtlusaluse kinni.

Pealtnägijate sõnul kõndis Fico teda tervitama tulnud inimeste poole, kui kõlas mitu lasku. Seejärel kukkus Fico maha. Reutersi pealtnägija sõnul kuulis ta mitut lasku ning nägi, kuidas politsei ühe mehe kinni võttis. Üks pealtnägija nägi, kuidas turvamehed Fico maast autosse tõstsid ja minema sõitsid.

