Slovakkia asepeaministri sõnul pole Fico elu enam ohus

"Ta ei ole enam otseselt eluohtlikus olukorras, kuid tema seisund on endiselt raske ja ta vajab intensiivravi," ütles Fico lähim poliitiline liitlane Kaliňák.

Minister lisas, et Fico jääb esialgu ravile Banská Bystrica haiglasse, kuhu ta pärast tulistamist viidi.

Haigla asejuht Milan Urbáni ütles samuti, et Fico ei ole enam eluohtlikus seisundis, kuid on endiselt väga raskes olukorras ning vajab pikka aega, et puhata ja taastuda.

"Me usume kindlalt, et kõik läheb paremuse poole," lisas ta.

Slovakkia presidendiks valitud Peter Pellegrini, kes on Fico liitlane, ütles pühapäeval, et Slovakkia on tapmiskatset silmas pidades haavatud riik.

Ficole tehti pärast haavata saamist kaks operatsiooni, üks vahetult pärast tulistamist ja teine reedel.

Fico tulistamine oli rohkem kui 20 aasta jooksul esimene märkimisväärne katse mõrvata Euroopa riigijuhti ja pälvis rahvusvahelise hukkamõistu.

Kahtlusalune, kes on Slovakkia ajakirjanduse teatel 71-aastane luuletaja Juraj Cintula, tulistas kolmapäeval Handlová linnas Fico suunas viis lasku, millest neli peaministrit tabasid.

Cintulale on esitatud süüdistus ettekavatsetud mõrvakatses. Laupäeval otsustas Slovakkia kohus kahtlusaluse vahi alla võtta.

"Põhjuseks on mure võimaliku põgenemise või kuritegeliku tegevuse võimaliku jätkumise pärast," ütles Bratislava lähedal asuva Pezinoki erikriminaalkohtu kõneisik Katarina Kudjakova.