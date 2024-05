Swedbanki tööstusosakonna juht: keeruline aeg jätkub ka sel aastal

Swedbanki tööstussektori uuringust ilmnes, et sel aastal ootavad ettevõtted üheprotsendist käibelangust.

"Tegelikult paistavad seal silma mõned väga olulised asjad. Esiteks on see, et peab ütlema, et keeruline aeg jätkub ka käesoleval aastal ehk siis ka ettevõtted, kes meie uuringus osalesid näevad ette, et mõnevõrra käibed langevad sel aastal, kuigi see langus ei ole suur – keskmisena kuskil ühe protsendi juures," lausus Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe.

Ta ütles, et mitmetel sektoritel, eeskätt masinatööstusel ja mööblitööstusel on ka sel aastal oodata veel langust, kuid mõned sektorid, kes eelmine aasta tugevalt pihta said, näevad sel aastal juba esimesi võimalusi käibe kasvatamiseks.

"Ei saa öelda, et turg oleks oluliselt paranenud. Aga eks siin mõjutab ka algav ehitushooaeg ja samuti ka see, et Euroopas on hakatud uuesti ladusid täitma varudega, mis eelmine aasta kõik välja müüdi ja see siis mõjutab meie ettevõtteid," sõnas Kirsimäe.

Ta lisas, et turgudel on lootust – näha on esimesi positiivseid märke, et intressilangetused võiksid hakata sel aastal esimesi positiivseid muutuseid turule tooma.

"Rootsi keskpank nädal tagasi teatas esimesest langetusest. Juunikuus on ka tegelikult Euroopa keskpangalt oodata vastavat arutelu," sõnas ta.

Kirsimäe sõnas, et uuringus on nende ettevõtete osakaal, kes kasumi paranemist plaanivad ja nende ettevõtete osakaal, kes ka langus plaanivad, suhteliselt võrdne. "Me ei saa ikkagi rääkida olulisest olukorra paranemisest."

"Olukord kõrgete intresside ja vähese nõudluse keskkonnas on ettevõtete jaoks olnud päris keeruline ja mõjutab kindlasti ettevõtteid jätkuvalt. Kindlasti on siin taga olnud ka see, et ka Eesti tööstusettevõtted eelmisel aastal tõstsid päris arvestatavas määras palkasid ja tegelikult palkasid plaanitakse tõsta ka see aasta," rääkis Kirsimäe.

Kirsimäe sõnul näitas uuring seitsmeprotsendilist investeeringute kasvu. "Peab ütlema, et isegi 45 protsenti uuringus osalenud ettevõtetest plaanib sel aastal investeeringuid kasvatada," lisas ta.

"Aga siin peab kohe ära mainima, et suurte investeeringute osakaal on ikkagi suhteliselt väike või neid on suhteliselt vähe ja ei saa rääkida täna sellest, et üleüldiselt oleks ettevõtted oluliselt rohkem hakanud tööstuses investeeringuid teostama," ütles Kirsimäe.

Masinatööstus, keemiatööstus ja toidutööstus plaanivad eelmisest aastast rohkem investeeringuid. "Võib-olla kõige suurem tagasilöök on meie puidutööstusel, kus siis investeeringuid plaanitakse võib öelda, et 60 protsenti vähem kui eelmisel aastal," sõnas Kirsimäe.

Ta rääkis, et investeeringuid tehakse valdavalt selleks, et efektiivsusega tegeleda, mis võimaldaks siis kas toote omahinda alla tuua või ka uusi tooteid luua. "Ja peab ütlema, et fookuses on ka tegelikult keskkonnajalajälje vähendamiseks tehtavad investeeringud. Neid teeb täna iga neljas ettevõtte tööstuses. Ehitusmaterjalide tootjate hulgas on see osakaal isegi veel suurem," lisas ta.

Kirsimäe ütles, et uuringus tõid ettevõtted välja konkurentsiolukorda võrreldes teiste turgudega ja samuti ka välisnõudluse langust. Ta lisas, et puidutööstus tõi välja väga tõsise probleemi tooraine kättesaadavusega.

Välisturgude nõudlus on Kirsimäe sõnul risk. "Siin me näeme ka, et need riskid on ka siin juba eelmine aasta realiseerunud. Tegelikult Skandinaavia turul on olnud kõige suuremad tagasilöögid. Ka Saksamaa turul on olnud keeruline."

"Aga ka meie puidutööstust on mõjutanud ka Kesk-Euroopa nõudlus, nii et tegelikult meie eksportijad on väga tublid ja täna ekspordivad väga paljudele erinevatele turgudele," lisas ta.

Kirsimäe ütles, et kui võrrelda uuringu tulemusi eelmise aastaga, siis ettevõtete osakaal, kes plaanivad uutele turgudele minna, on märgatavalt kasvanud.

Kirsimäe sõnas, et ettevõtted plaanivad mõnevõrra töötajate arvu vähendada, vastavalt siis käibe ja tootmismahtude liikumisega. "Seda eeskätt suurte ja keskmiste ettevõtete osas, väiksemad ettevõtted plaanivad ka töötajaid juurde palgata."

Ta rääkis, et nõudlus spetsialistide järele ei ole kadunud.

Ettevõtted plaanivad sel aastal palku tõsta. "Palgad kasvavad ka sel aastal keskmisena ca nelja protsendi jagu, mis on kolmandiku vähem kui eelmisel aastal ettevõtted planeerisid omal eelarvetes," ütles Kirsimäe.