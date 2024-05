Lätis on tekkinud probleem pankade liigse ettevaatlikkusega

Kui rahapesuvastaste meetmete ja terrorismi rahastamise tõkestamise ekspertide kogu Moneyval nahutas mõne aasta eest Lätit liigse leebuse eest rahaasjades, siis nüüd näib olukord teises äärmuses ja aasta lõpus taas Läti rahandusmaastikku hindav Moneyval võib ette heita hoopis liigset ettevaatlikkust riskide hindamisel.

Igatahes on olukord nii tõsine, et Läti parlamendi eelarve- ja rahanduskomisjoni poliitikud ning Läti Panga juhid arutasid koos, mida teha.

"Mul pole põhjust mitte uskuda välisriikide suursaadikuid. kes ütlevad, et soovitavad oma ettevõtjail istuda autosse ja sõita Leetu Panevežysesse pangaarvet avama. Äri on siin, Lätis, kuid pank on Panevežyses," ütles Läti seimi eelarve- ja rahanduskomisjoni esimees Janis Reirs.

"Pankade ettevaatlikkus on paljudel juhtudel ülemäärane. Nõuame pankadelt üsna selgelt – minge klientide juurde, parandage oma teenuste kättesaadavust, pakkuge nüüdisaegseid teenuseid, investeerige nendesse. Minu meelest on väga hea, et Lätis pole vaid neli panka, meil on mõniteist panka. Väikesed pangad püüavad oma kapitali kasvatada ja leida uusi arengusuundi," lausus Läti Panga president Martins Kazaks.

Läti parlamendis püütakse leida vastust, miks Läti kommertspangad annavad ärilaene oluliselt vähem kui naabrid Eestis ja Leedus. Üks põhjus on Maxima katastroofist alguse saanud ehitussektori liigne reguleeritus, ilmselt ka geopoliitiline olukord, kuid mitte ainult.

"Maxima poevaring oli mõistagi kohutav õnnetus, kuid selle tulemus on ülereguleeritud ehitussektor," ütles Kazaks.

Kui pangad oma kliente usaldama ei hakka, ähvardab neid veel üks maks.

"Võime kehtestada pankade agressiivse riskipoliitika tõttu uue maksu. Nii saame eelarvesse näiteks 100 miljonit eurot just riskidesse suhtumise tõttu. Uue Moneyvali hindamise valguses võime nii otsustada," lausus Reirs.

Lätis loodeti ka, et pangad aitavad kõrgete koduintresside pärast hätta sattunud inimesi. Et seda ei juhtunud, otsustas parlament, et kolmandiku ulatuses tuleb intresse kompenseerida ja pangad peavad selle lisamaksu kaudu kinni maksma.