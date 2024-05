Kantar Emor: ainsana kasvatasid toetust sotsiaaldemokraadid

ERR-i tellitud Kantar Emori küsitluse järgi oli mais populaarseim partei endiselt Isamaa, kuid selle 22 protsendi suurune toetus kinnistas erakonna reitingu eelmisel kuul alanud langust (ka aprillis oli toetus 22 protsenti). Veel veebruaris ja märtsis oli Isamaa toetus 27 protsenti.

Isamaale järgnevad sisuliselt võrdse toetusega Reformierakond, SDE (mõlemad 18 protsenti) ja EKRE (17 protsenti). Kui Reformierakonna ja EKRE toetus kuu varasemaga võrreldes sisuliselt ei muutunud, siis SDE toetus kasvas nelja protsendipunkti võrra ehk oli statistilise vea piiridest suurem.

Keskerakonda toetas 13 protsenti. Selle partei toetus tuleb endiselt valdavalt muust rahvusest valijate seast (toetus 54 protsenti), eestlastest vastajate seas on toetus aga pea olematu (1,9 protsenti).

Parempoolsete ja Eesti 200 toetus oli maikuises küsitluses valimiskünnise piiri tähistaval viiel protsendil.

Rohelisi toetas kaks ja Vasakparteid üks protsent.

Oma eelistust ei osanud välja tuua 26 protsenti vastajatest, sama suur oli see ka aprillikuises küsitluses.

Kui võtta arvesse ka "ei oska öelda" vastajad, toetas Isamaad mais 16 protsenti (aprillis 17 protsenti).

SDE-d, Reformierakonda ja EKRE-t toetas võrdselt 13 protsenti.

Keskerakonna toetus oli kaheksa protsenti. Parempoolsete ja Eesti 200 toetus oli eelistuseta vastajatega küsitluses neli protsenti, Rohelistel 1,5 protsenti.

Riigikogu valijaskonda silmas pidavas küsitluses (kus nn vene hääle kaal on väiksem kui KOV valimistel), oli mais populaarseim partei pealinnas Keskerakond 25 protsendiga, kuid samas langeva toetusega (aprillis oli 29 protsenti).

SDE toetus Tallinnas oli 22, Reformierakonnal 18 ja Isamaal 13 protsenti.

Seitse protsenti pealinna valijatest eelistab Parempoolseid, kuus protsenti EKRE-t, neli protsenti Eesti 200 ja kaks protsenti Rohelisi.

Kõige nooremas vastajarühmas (18-24) on populaarseim partei SDE. 25-34-aastaste seas on esikohal SDE ja EKRE sisuliselt võrdse toetusega. 35-49-aastaste seas on eelistatuim valik Isamaa, 50-64-aastaste ja 65-74-aastaste seas võrdselt EKRE ja Isamaa ning 75+ vanuserühmas Reformierakond.

Kantar Emor küsitles veebi- ja telefoni teel 6.-15. maini 1471 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,3 protsenti. Lähemalt saab toetustest eri vastajarühmade seas lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.