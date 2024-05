Gruusia president pani välismõjuseadusele veto

Gruusia president Salome Zurabišvili pani laupäeval suuresti sümboolse veto välismõjuseadusele, mis on viinud suurte meeleavaldusteni ja hoiatuseni Brüsselilt, et see kahjustab Thbilisi võimalust saada Euroopa Liidu liikmeks.

"Panin täna veto seadusele, mis on oma olemuselt venelik ja vastuolus meie põhiseadusega," ütles president telepöördumises seaduseelnõu kohta, mis kriitikute sõnul on sarnane seadusega, mida Venemaa kasutab teisitimõtlejate vaigistamiseks.

Presidendi veto on suuresti sümboolne, kuna võimuerakonnal Gruusia Unistus on piisavalt saadikuid, et see kummutada.

Võimupartei seadusandjad kiitsid vastuolulise eelnõu sel nädalal heaks hoolimata massimeeleavaldustest, mis puhkesid seoses murega, et riik hälbib oma läänemeelselt kursilt tagasi autokraatliku Venemaa poole.

Arvamusküsitluste järgi pooldab üle 80 protsendi Gruusia rahvastikust Euroopa Liidu ja NATO-ga ühinemist ning on tugevalt Kremli vastu meelestatud.

Brüssel hoiatab, et seadus on ühildamatu Gruusia sooviga saada EL-i liikmeks. Blokiga ühinemise eesmärk on sealjuures kirjutatud ka riigi põhiseadusesse.

Peaministri Irakli Kobahhidze sõnul on tema partei valmis kaaluma Zurabišvili pakutavaid muudatusettepanekuid, juhul kui ta need koos vetoga esitab.

Zurabišvili on aga "võltsid, tehislikud ja eksitavad läbirääkimised" Gruusia Unistusega välistanud.

Seadus näeb ette meediaorganisatsioonide ja vabaühenduste registreerimist võõrvõimude huvide teenijaina, kui nad saavad üle 20 protsendi oma rahastusest välismaalt.

Gruusia Unistus kinnitab, et soovib jääda Euroopa-kursile ning väidab, et seadus on mõeldud suurendama vabaühenduste rahastuse läbipaistvust.