Euroopa Liit peatas kohtumised Gruusia valitsuse esindajatega

Euroopa Liit on otsustanud lõpetada kõrgetasemelised kohtumised Gruusia praeguse valitsuse esindajatega vastuseks Gruusia võimupartei Euroopa-vastastele tegudele ja retoorikale, ütles EL-i suursaadik Gruusias Pawel Herczynski.

Tema sõnul võeti selline positsioon pärast suvel liikmesriikidega peetud arutelusid, kuidas tuleks käituda EL-i suhtes ebasõbralikult käituvate Gruusia võimudega.

"Lisaks arutasime, kuidas peaksime lähenema lääne- ja Euroopa-vastasele narratiivile, propagandale ja vandenõuteooriatele ning otsustasime, et praeguse Gruusia valitsusega kõrgel tasemel kontakte ei toimu. Just seetõttu ei ole viimastel kuudel toimunud kõrgetasemelisi visiite Gruusiasse ning pole olnud ka kõrgetasemelisi kohtumisi Gruusia võimuesindajatega Brüsselis," rõhutas Herczynski.

Diplomaat märkis, et Euroopa Liit soovib teha koostööd valitsusega, mis on huvitatud EL-iga ühinemisest.

"Kui Gruusiast saab üheparteiline riik, kus poliitiline opositsioon on keelatud, kus kodanikuühiskond peab välismaale tööle minema, kui põhilised inimõigused, rääkimata vähemuste õigustest, ei ole kaitstud, ei saa see saada Euroopa Liidu liikmeks – ei täna, ei homme ega ülehomme," ütles Herczynski.

Ta lisas, et EL põhineb teatud väärtustel, mis ei ole läbiräägitavad. Diplomaadi sõnul on need vabadus, demokraatia, õigusriik ja vähemuste õiguste kaitse.

EL-i suursaadik avaldas lootust, et 26. oktoobril toimuvatel parlamendivalimistel valivad grusiinid uue valitsuse, mis on nendele väärtustele truu.

Herczynski ütles 5. juunil, pärast seda, kui 3. juunil jõustus Gruusias nn välisagentide seadus, et Euroopa Liit vaatab üle viisavabadus Gruusiaga.

Juulis peatas Euroopa Liit Gruusia liitumisprotsessi ning külmutas ka riigi kaitsevaldkonna toetamiseks mõeldud 30 miljonit eurot.

Äsja jõustus aga parlamendi spiikri allkirjastatud LGBTQ õigusi piirav seadus, millele president oli keeldunud alla kirjutamast.