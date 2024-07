Suursaadik: Euroopa Liit peatas liitumiskõnelused Gruusiaga

"Kahetsusväärselt Gruusia Euroopa Liiduga liitumise protsess on praeguseks peatunud," sõnas Paweł Herczyński teisipäeval Thbilisis EL-i laienemisüritusel.

Herczyński sõnul külmutas liit ka osa ühenduse rahalisest toetusest Gruusiale.

"Praeguse seisuga on külmutatud 30 miljonit eurot, mis oli plaanitud kanda üle Gruusia kaitseministeeriumile. See on alles esimene samm. Tulevad ka järgmised sammud," ütles suursaadik.

Ta lisas, et liit vähendab järk-järgult abi Gruusia valitsusele ning liigub pigem riigi kodanikuühiskonna ja meedia toetamise poole.

"On kurb näha Euroopa Liidu ja Gruusia suhteid sellises madalseisus, kui need võinuks olla kõigi aegade parimad," ütles Herczyński.

Suursaadiku sõnul jõudsid EL-i juhid protsessi peatamise otsuseni viimasel Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel.

Otsuse taust peitub Gruusia võimudes, kes võtsid vastu niinimetatud välismõju seaduse vaatamata nädalaid kestnud meeleavaldustele. Kriitikute sõnul on see sarnane seadusega, mille alusel Venemaa jõuliselt vaigistab teisitimõtlemist ja vaba kodanikuühiskonda.

Gruusia parlament võttis välismõjude läbipaistvuse seaduse vastu 14. mail, president Salomé Zurabišvili pani seadusele veto 18. mail, ent parlament kummutas presidendi veto kümme päeva hiljem.

Seaduse kohaselt peavad vabaühendused, mis saavad rohkem kui 20 protsenti vahenditest välismaalt, esitama justiitsministeeriumile tuludeklaratsiooni.

EL-i ametnikud on korduvalt ja jõuliselt seadust hukka mõistnud kui äärmiselt ebademokraatlikku ja hoiatanud, et selle heakskiitmise korral on sel negatiivne mõju ka Gruusia teel Euroopa Liidu liikmesuseni.