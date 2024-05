Tallinnasse saabus kruiisiga tuhatkond Rootsi punkarit

Värvikad kujud sõidutati Paavli kultuurivabrikusse kohale peamiselt Rootsist, väiksemal määral ka Soomest ja mujalt. Nad tantsisid, nautisid ilma, mängisid mänge ja jõid muidugi ohtralt õlut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Punk tähendab jääda iseendaks, lõbutseda, juua õlut ja kuulata head muusikat," ütles Juhan.

"Minu jaoks on see kõik väga nostalgiline, kuna ma olen punkrokkar olnud kuskil 26 aastat. Seega, see on mul veres," lisas Dennis.

Punkmuusika ei diskrimineeri ning oodatud olid igas vanuses tumedama muusika austajad.

"Mina olen kuusteist. Ma olen punkar olnud juba alates, ma arvan, neljateistkümnendast eluaastast," ütles Marko.

"Mina olen ka kuusteist ja ma ise ei tea, kui kaua ma olen olnud selline. Mul on alati selline uskumus olnud," lausus Karola.

"Inimesed saavad lihtsalt vabad olla ja niimoodi, kuidas nad tahavad. Ja me kõik hoolime üksteisest ja hoiame kokku," ütles Karola.

"Mul sama. Me hoiame kõik kokku ja peame lihtsalt kõiki toetama," lisas Marko.

"Ma tõesti ei tea, kuidas seda seletada. See on väga sõbralik kultuur ja siin on palju häid inimesi," sõnas Markus.

Sellised kruiisipeod raskemuusika fännidele, kes tuuakse siia üle lahe, muutuvad üha populaarsemaks. Septembris korraldatakse sarnane üritus metal-muusika austajatele. Kuigi pidu kultuurivabrikus sai õhtul punkti, läheb trall veel pikalt edasi.



Paavli kultuurivabriku asutaja Roman Demtšenko ütles, et laevale naastes on punkaritel ees veel 12 tundi punkmuusikat.