Tallinna külastas 8000 kruiisituristi

Tallinna kruiisiterminali saabus kolmapäeva hommikul neli uhket ristluslaeva. Laevadest suundus linna ligi 8000 turisti.

Reisijad saabusid Tallinna õnnelikena ning olid ootusärevad linna avastama.

"Ma pole siin kunagi käinud ja tahtsime uusi riike avastada. Me tegime plaani ja valisime välja kõik asjad, mida näha, näiteks kirikud ja muu sellise," rääkis Birthe.

"Me tahame minna muuseumisse. Eesti meremuuseumisse ja siis me läheme randa," ütles Saksamaalt tulnud Lisa.

"Koht on nii hea, toit ja inimesed on väga toredad," rääkis Mehhikost pärit Emilio Eesti kohta.

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu andmetel on turistide arv võrreldes koroonaeelse ajaga pigem langenud, kuid samas on laevakülastused pikenenud.

"Kogu turistide arv on ikka endiselt väga väike võrreldes sellega, mis meil enne koroonat oli. Küll, mis on väga positiivne, on see, et need laevad, mis meil siin on, on üldiselt täis ja külastused on pikemaks läinud. Kui varem laev tuli kell üheksa ja läks kell 17 minema, siis nüüd on väga tihti see, et ta tuleb varahommikul ja jääb kuni keskööni," rääkis liidu juhatuse liige David Ryan Jenkins.

Vanalinnas asuva Kehrwiederi kohviku omanik Vello Leitham tõdes, et kruiisi kõrgperioodil on külastuste arv tõepoolest suurem. Samas on aga võrreldes eelmise aasta kruiisiperioodiga kohviku müüginumber langenud.

"Kui kruiisilaevad on sees, siis on rohkem tööd, see on selge. /.../ Võrreldes möödunud aastaga juuni oli umbes samal tasemel. Lähtume asjast analüütiliselt, just vaatasin täna hommikul, et (juuli) esimese üheksa päeva jooksul on artiklite müük kusagil 12 protsenti vähem kui möödunud aastal," rääkis Leitham.

Kolm kruiisilaeva lahkusid Tallinnast kolmapäeva õhtul kell 18 ning viimane lahkub südaöö paiku.