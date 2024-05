Tallinna Peeter-Pauli katedraalis oli nelipüha puhul neli missat

On õige aeg tuua tuppa kased, sest kirikukalendri järgi on pühapäeval nelipüha esimene püha, mida rahvakalendri järgi kutsutakse suvistepühaks.

Tallinna Peeter-Pauli katedraalis oli pühapäeval kolm missat – poola, eesti ja vene keeles – ning laupäeva õhtul oli inglisekeelne missa. Nelipühad on kirikukalendris tähtsad.

"Need on nii täna kui ka homme ja tähistame pikalt, sest see on tõesti väga suur püha," sõnas Eesti Katoliku Kiriku pressiesindaja Marge Paas.

"Meenutame sündmust, mis toimus 50 päeva pärast Kristuse ülestõusmist, kui Püha Vaim tuli apostlite peale ja andis neile jõudu ja armu, et nad kuulutaksid evangeeliumit," selgitas Tallinna Peeter-Pauli koguduse kogudusepreester Tomasz Materna.

Aasta tagasi katoliku kirikus ristitud täiskasvanud ja noored võtsid pühapäevasel missal vastu kinnitamise sakramendi.

"Selle sakramendi kaudu nad saavad veel rohkem Kristuse jüngriteks ja tunnistajateks," sõnas Materna.

Eestis tuuakse nelipühade ajal kirikusse ja ka koju kased või kaseoksad. Sama komme on ka Poolas, ütles Poolast pärit Materna.

"Poolas on see samamoodi ja see on huvitav, et poola keeles seda püha nimetatakse ka zielone zwonkie ja see tähendab rohelised pühad," ütles ta.

Eestikeelne nelipüha tuleb aga tõenäoliselt vanast tavast, kus neid pühi jätkus neljale päevale – 1., 2., 3. nelipüha ja suvine palvepäev.

Eesti Katoliku Kirikus on lähiajal oodata olulisi sündmusi. Nimelt on lõpusirgele jõudmas peapiiskop Eduard Profittlichi õndsaks kuulutamise protsess ja peagi on Vatikanist uudiseid oodata.

"Oleme päris lõppjärgus. Loodame, et õige pea, lähikuudel Püha Isa kirjutab alla õndsaks kuulutamise dekreedile," ütles Paas.