Iraani meedia teatas president Raisi surmast

Iraani presidendi Ebrahim Raisi, riigi välisministri ja teiste ametiisikute surnukehad leiti kopteriõnnetuse järel pärast tunde kestnud otsinguid Iraani loodeosa mägedes, teatas Iraani riiklik ajakirjandus esmaspäeval.

Iraani riigitelevisioon ei täpsustanud, miks presidendi kopter pühapäeval Iraani Ida-Aserbaidžaani provintsis alla kukkus. Lisaks presidendile viibisid kopteris välisminister Hossein Amirabdollahian, Ida-Aserbaidžaani provintsi kuberner, teised ametiisikud ja ihukaitsjad, teatas Iraani riiklik uudisteagentuur.

Enne presidendi hukkumise kinnitamist vahendas Iraani riigitelevisioon, et president Ebrahim Raisi ja teisi ametnikke vedanud helikopteri rusudes ei avastatud elumärke.

"Pärast kopteri leidmist ei olnud ühtegi märki, et õhusõiduki reisijad oleksid veel elus," teatas Iraani riigitelevisioon.

Lootus, et Iraani president Ebrahim Raisi ja välisminister on helikopteriõnnetuse üle elanud, on kustumas, ütles Iraani ametnik esmaspäeval pärast seda, kui otsingumeeskonnad leidsid helikopteri rusud üles. "President Raisi helikopter põles õnnetuses täielikult. Kahjuks kardetakse kõigi reisijate surma," ütles ametnik Reutersile.

Päästemeeskonnad võitlesid Ida-Aserbaidžaani provintsis öö läbi raskete ilmastikuolude ja maastikuga, kuid jõudsid esmaspäeva varahommikul helikopteri rusude juurde.

"Vaatame rususid ja olukord ei tundu hea," ütles Iraani Punase Poolkuu juht Pirhossein Kolivand riigitelevisioonile esmaspäeva varahommikul.

Esmaspäeva lõunal teatas Iraani Punase Poolkuu organisatsioon, et kopteriõnnetuses hukkunute surnukehad on õnnetuspaigast ära toodud ning otsinguoperatsioon on lõpetatud.

