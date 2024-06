Iraani presidendivalimiste teise vooru lähevad reformimeelne ja ultrakonservatiiv

Iraani siseministeeriumi laupäeval avaldatud esialgsete tulemuste kohaselt juhtis pärast 24 miljoni hääle ülelugemist mõõdukas seadusandja Pezeshkian pisut rohkem kui 10 miljoni häälega Jalili 9,4 miljoni hääle vastu.

Presidendivalimised korraldati Iraanis pärast senise riigipea Ebrahim Raisi hukkumist helikopteriõnnetuses.

Võim Iraanis on lõppkokkuvõttes kõrgeimal juhil ajatolla Ali Khameneil ning presidendiks saavad kandideerida need, kellele annab oma heakskiidu islamivaimulike kogu. Seetõttu ei too valimistulemus suuri poliitilisi nihkeid Iraani poliitikas – ei tuumaprogrammi suhtes ega ka Teherani toetuses islamistlikele relvarühmitustele kogu Lähis-Idas.

Kuid president juhib valitsuse igapäevast tööd ja võib seega mõjutada Iraani poliitika tooni.